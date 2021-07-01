Импортировать «бэушки» стало дороже: в РФ изменились правила ввоза и «переделок» автомобилей

Контроль за ввозимыми в страну подержанными машинами, а также за переоборудованным транспортом ужесточается сегодня, 1 июля 2021 года.

Новые правила проверки безопасности подержанных автомобилей коснутся владельцев ТС, ввозимых в РФ и «доработанных» на территории страны. С сегодняшнего дня для многих из них дистанционная оценка проверяющего органа оказалась под запретом: теперь они обязаны предоставлять машину в испытательную лабораторию. Предполагается, что в итоге процедура регистрации такого автомобиля окажется дороже, не исключено, что сумма вырастет втрое.



С сегодняшнего дня оценка изменений в конструкцию машин в России проводится в соответствии с ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Стандарт распространяется и на ввозимые ТС и на те, которые уже находятся на территории страны.

К требующим согласования с ГИБДД изменениям конструкции относится в том числе установка газобаллонного оборудования (сейчас немало автовладельцев переходят на газ с целью сэкономить), а также лебёдок, фаркопа, увеличенных колёс и дополнительных кресел. В случае если сотрудник ведомства остановит на дороге машину с «неузаконенной переделкой», он имеет право выписать водителю штраф или же может приостановить регистрацию автомобиля.



Как сообщает «Коммерсант», каждый год подразделения регистрируют свыше 220 тыс. переоборудований, большая их часть приходится на установку ГБО. Ведомство требует документы из испытательной лаборатории, которые подтверждают, что «переделка» отвечает требованиям безопасности. При этом раньше собственники таких машин могли лишь присылать фотографии в лабораторию, чтобы получить требуемый протокол, однако в соответствии с новым ГОСТом необходимо предоставить ТС для испытаний (так так садиться за руль таких машин нельзя, нужно использовать эвакуатор).

Но всё же новые правила коснутся не всех: как пояснили в Росаккредитации, по-прежнему провести экспертизу с помощью предоставления в лабораторию фотографий смогут владельцы тех переоборудованных машин, которые ранее эксплуатировались в РФ, а не впервые ввозятся в страну. Кроме того, позже, с 1 октября, станет обязательна ещё и видеосъёмка «переделок».



Выдаваемые испытательными лабораториями протоколы проверки автомобилей ещё в прошлом году были переведены в электронный формат: эти документы поступают напрямую в реестр Минэкономики. При этом протоколы не формируются без фотографий (а осенью этого года к списку обязательных требований присоединится видео).

Известно, что аккредитацию для работы по новым правилам сейчас имеют 24 испытательные лаборатории в стране. По данным издания, тариф на оценку «переделок» теперь предположительно может вырасти с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, даже в случае, к примеру, установки фаркопа. Из-за скромного количества лабораторий сейчас к ним потянулись очереди: запись в некоторых ведётся на несколько месяцев вперёд. Ожидается, что впоследствии «очный осмотр» машин останется только для тех праворульных японских и американских «бэушных» ТС, которые впервые ввозятся в страну, а также для самодельных автомобилей.

