Законы ×
  • Импортировать «бэушки» стало дороже: в РФ изменились правила ввоза и «переделок» автомобилей

Импортировать «бэушки» стало дороже: в РФ изменились правила ввоза и «переделок» автомобилей

01.07.2021 119 0 0

Контроль за ввозимыми в страну подержанными машинами, а также за переоборудованным транспортом ужесточается сегодня, 1 июля 2021 года.

 

Новые правила проверки безопасности подержанных автомобилей коснутся владельцев ТС, ввозимых в РФ и «доработанных» на территории страны. С сегодняшнего дня для многих из них дистанционная оценка проверяющего органа оказалась под запретом: теперь они обязаны предоставлять машину в испытательную лабораторию. Предполагается, что в итоге процедура регистрации такого автомобиля окажется дороже, не исключено, что сумма вырастет втрое.

С сегодняшнего дня оценка изменений в конструкцию машин в России проводится в соответствии с ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Стандарт распространяется и на ввозимые ТС и на те, которые уже находятся на территории страны.

К требующим согласования с ГИБДД изменениям конструкции относится в том числе установка газобаллонного оборудования (сейчас немало автовладельцев переходят на газ с целью сэкономить), а также лебёдок, фаркопа, увеличенных колёс и дополнительных кресел. В случае если сотрудник ведомства остановит на дороге машину с «неузаконенной переделкой», он имеет право выписать водителю штраф или же может приостановить регистрацию автомобиля.

Как сообщает «Коммерсант», каждый год подразделения регистрируют свыше 220 тыс. переоборудований, большая их часть приходится на установку ГБО. Ведомство требует документы из испытательной лаборатории, которые подтверждают, что «переделка» отвечает требованиям безопасности. При этом раньше собственники таких машин могли лишь присылать фотографии в лабораторию, чтобы получить требуемый протокол, однако в соответствии с новым ГОСТом необходимо предоставить ТС для испытаний (так так садиться за руль таких машин нельзя, нужно использовать эвакуатор).

Но всё же новые правила коснутся не всех: как пояснили в Росаккредитации, по-прежнему провести экспертизу с помощью предоставления в лабораторию фотографий смогут владельцы тех переоборудованных машин, которые ранее эксплуатировались в РФ, а не впервые ввозятся в страну. Кроме того, позже, с 1 октября, станет обязательна ещё и видеосъёмка «переделок».

Выдаваемые испытательными лабораториями протоколы проверки автомобилей ещё в прошлом году были переведены в электронный формат: эти документы поступают напрямую в реестр Минэкономики. При этом протоколы не формируются без фотографий (а осенью этого года к списку обязательных требований присоединится видео).

Известно, что аккредитацию для работы по новым правилам сейчас имеют 24 испытательные лаборатории в стране. По данным издания, тариф на оценку «переделок» теперь предположительно может вырасти с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, даже в случае, к примеру, установки фаркопа. Из-за скромного количества лабораторий сейчас к ним потянулись очереди: запись в некоторых ведётся на несколько месяцев вперёд. Ожидается, что впоследствии «очный осмотр» машин останется только для тех праворульных японских и американских «бэушных» ТС, которые впервые ввозятся в страну, а также для самодельных автомобилей.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S60 I с пробегом: «золотая» задняя подвеска, горячие АКП и трещины в блоке По итогам первой части обзора Volvo S60 первого поколения складывается впечатление, что кроме пары слабых мест кузова машины даже в возрасте под 20 лет ещё вполне подходят для ежедневной э... 1228 0 2 30.06.2021
Статьи / Авто недели Задорно, но недолго: стоит ли покупать Hyundai Genesis Coupe за 900 тысяч рублей Недавно корейский бренд Genesis явил миру прототип собственного купе. А 12 лет назад никакого бренда Genesis не существовало, зато купе Genesis корейского происхождения уже было серийным. Фа... 3032 2 1 29.06.2021
Статьи / Популярные вопросы Я повредил прицепом свою машину: надо ли оформлять ДТП и можно ли получить выплату? Всем известно, что ОСАГО – это страховка, которая помогает компенсировать ущерб, нанесенный чужому имуществу и здоровью. Однако при ДТП с собственным прицепом некоторые водители все равно з... 1745 0 1 29.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140628 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 61216 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52514 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
74 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings