Импортируемые автомобили могут прибавить в цене, а выбор на рынке станет скуднее

Выбор автомобилей на российском рынке вполне логично определяется тем, какие модели у нас будут покупать, а какие – нет. Одним из важнейших факторов продаваемости является, конечно же, цена. На стоимость каждой машины влияет не только курс валют (его скачки, как правило, «взвинчивают» ценники), но и, к примеру, обязательные выплаты, к которым в РФ относится утилизационный сбор.



За последние несколько лет российские власти несколько раз принимали решение о повышении ставок утильсбора (распространяется на машины и спецтехнику). Очередной прирост ожидается в текущем году: соответствующий проект постановления правительства уже разработан Минпромторгом. Согласно документу, ставки утилизационного сбора на «легковушки» и грузовики в России вырастут на 25%.

Документ Минпромторга опубликован на портале для размещения проектов нормативных правовых актов. В нём указано, что базовая ставка на легковые автомобили увеличится с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, а на тяжёлые грузовики и прицепы – со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей. О сроках повышения ставок информации пока нет, однако, вероятно, это произойдёт уже в ближайшее время, так как, предполагается, что эта мера поможет исполнить проект ФЗ о федеральном бюджете на 2021-ый, а также на плановый период 2022-го и 2023 года.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится о том, что вырученные от повышения утильсбора дополнительные поступления в госказну пустят в том числе на дальнейшую реализацию программ стимулирования спроса: то есть в текущем году продолжат действовать льготное автокредитование, льготный лизинг, а также будет предоставляться скидка на газомоторную технику. В целом на госпрограммы предполагается выделить около 16 млрд рублей.



В правительстве считают, что повышение утилизационного сбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, ведь оно будет компенсировано увеличением господдержки. Также в Минпромторге, на который ссылается «Российская газета», отметили, что подорожание импортируемых машин не должно быть высоким. В ведомстве объяснили это тем, что доля утильсбора в цене таких машин составляет около 5%, а за 2018-2019 годы ввозная пошлина на импортные «легковушки» была снижена с 20% до 15%.



Также в документе указано, что ставка утильсбора в отношении ТС, которые ввозят в страну физлица для личного пользования (вне зависимости от объёма двигателя), составит не более 4,5 тыс. рублей в отношении новых автомобилей (сейчас – 3,4 тыс. рублей) и не более 6,5 тыс. рублей в отношении автомобилей в возрасте старше трёх лет (сейчас – 5,2 тыс. рублей).

Не исключено, что повышение утилизационного сбора в итоге всё-таки приведёт к тому, что бренды сократят российские модельные ряды. Кроме того, скуднее на импортируемые машины станет и вторичный авторынок РФ.

