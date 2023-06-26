Исследование Авито Авто показало, что 43% покупателей ищут авто с пробегом дороже 500 000 рублей

В рамках исследования был проанализирован пользовательский опыт свыше 198 000 покупателей на платформе.
Самые важные параметры для покупателей авто с пробегом от 500 000 рублей
Как показали результаты исследования, 46% пользователей Авито Авто при выборе авто с пробегом стоимостью выше 500 000 рублей рассматривают два типа кузова. 25% пользователей рассматривают три типа кузова, а 23% — всего один тип. Четырьмя и более типами кузова интересуются лишь 6% пользователей. Самыми популярными типами кузова в данном ценовом сегменте стали седан и внедорожник.
59% пользователей платформы при поиске выбирают только одну коробку передач — автоматическую или механическую. 41% покупателей рассматривают варианты автомобилей как с автоматом, так и с механикой.
Медианный пробег автомобиля для таких покупателей составил 108 000 км.
Медианная цена автомобилей с пробегом, рассматриваемых пользователями в данном ценовом сегменте, составила 2 500 000 рублей.
Что оценивают покупатели на Авито в сегменте авто до 500 000 рублей
Пользователи Авито Авто, рассматривающие к покупке автомобили с пробегом стоимостью до 500 000 рублей, чаще всего выбирают седаны, внедорожники и хэтчбеки. При поиске автомобиля 47% покупателей выбирают среди двух типов кузова, 24% рассматривают три типа кузова, 23% — один тип кузова. Как и в ценовом сегменте от 500 000 рублей, только 6% покупателей авто с пробегом стоимостью до 500 000 рублей выбирают между четырьмя и более типами кузова.
Покупатели на Авито в сегменте авто до 500 000 рублей рассматривают и механическую, и автоматическую коробку передач чаще, чем покупатели в более дорогом ценовом сегменте – оба варианта при поиске выбирают 46% пользователей.
Медианный пробег в данном ценовом сегменте составил 170 000 км, а медианная цена — 380 000 рублей.
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