Исследование Авито Авто показало, что 43% покупателей ищут авто с пробегом дороже 500 000 рублей

Камран Гусейнов, руководитель группы продаж по работе с ключевыми клиентами Авито Авто рассказал, каких критериев придерживаются покупатели при выборе автомобиля с пробегом. Согласно исследованию Авито Авто, 43% покупателей на Авито ищут авто с пробегом дороже 500 000 рублей. При этом покупатели, которые выбирают среди более дорогих автомобилей, рассматривают большее количество параметров.

В рамках исследования был проанализирован пользовательский опыт свыше 198 000 покупателей на платформе.

Самые важные параметры для покупателей авто с пробегом от 500 000 рублей

Как показали результаты исследования, 46% пользователей Авито Авто при выборе авто с пробегом стоимостью выше 500 000 рублей рассматривают два типа кузова. 25% пользователей рассматривают три типа кузова, а 23% — всего один тип. Четырьмя и более типами кузова интересуются лишь 6% пользователей. Самыми популярными типами кузова в данном ценовом сегменте стали седан и внедорожник.

59% пользователей платформы при поиске выбирают только одну коробку передач — автоматическую или механическую. 41% покупателей рассматривают варианты автомобилей как с автоматом, так и с механикой.

Медианный пробег автомобиля для таких покупателей составил 108 000 км.

Медианная цена автомобилей с пробегом, рассматриваемых пользователями в данном ценовом сегменте, составила 2 500 000 рублей.

Что оценивают покупатели на Авито в сегменте авто до 500 000 рублей

Пользователи Авито Авто, рассматривающие к покупке автомобили с пробегом стоимостью до 500 000 рублей, чаще всего выбирают седаны, внедорожники и хэтчбеки. При поиске автомобиля 47% покупателей выбирают среди двух типов кузова, 24% рассматривают три типа кузова, 23% — один тип кузова. Как и в ценовом сегменте от 500 000 рублей, только 6% покупателей авто с пробегом стоимостью до 500 000 рублей выбирают между четырьмя и более типами кузова.

Покупатели на Авито в сегменте авто до 500 000 рублей рассматривают и механическую, и автоматическую коробку передач чаще, чем покупатели в более дорогом ценовом сегменте – оба варианта при поиске выбирают 46% пользователей.

Медианный пробег в данном ценовом сегменте составил 170 000 км, а медианная цена — 380 000 рублей.