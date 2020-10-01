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  • Итальянцы разрабатывают внедорожный седан класса «люкс». Вероятно, на базе пикапа Ram 1500

Итальянцы разрабатывают внедорожный седан класса «люкс». Вероятно, на базе пикапа Ram 1500

01.10.2020 81 0 0

Ателье Aznom готовится к презентации «четырёхдверки» Palladium, которая дебютирует в конце текущего месяца.

 

Итальянская компания Aznom, базирующаяся в Монце, занимается кастомизацией автомобилей уже 13 лет. Подразделение Aznom Automotive намеревалось представить новинку – внедорожный люксовый седан Palladium – в начале осени 2020-го. Но ателье пришлось подвинуть сроки: дебют состоится в конце текущего месяца, в ходе выставки Milano Monza Open Air Motor Show (мероприятие стартует 29 числа).

Название автомобиля – Palladium – отсылает скорее не к элементу в таблице Менделеева, а к архитектору Андреа Палладио, который жил в 1500-ых годах в Венецианской республике и был известен своими роскошными вилами и резиденциями. Кстати, своим псевдонимом архитектор обязан древнему артефакту – статуе, изображавшей Палладу (она изначально охраняла Трою). Это слово в том числе использовали для обозначения некоего талисмана, который приносит удачу стране. В свою очередь новый внедорожный люксовый седан, на который создателей вдохновили президентские автомобили 1930-ых годов, прочат для перевозки важных персон (дипломатов и глав государств).

В Aznom решили поручить разработку экстерьера и интерьера «четырёхдверки» дизайн-студии Camal, которая находится в Турине (Италия). Судя по тизеру и скетчам, у Aznom Palladium будет внушительная внешность, большой дорожный просвет, пластиковый обвес по периметру, высокая «талия», светодиодная головная оптика, колёсные диски в стиле люксовых моделей, а также решётка радиатора с рисунком в виде вертикально расположенных светящихся планок.

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Габариты автомобиля «исполинские». Длина Palladium составляет 5994 мм, а высота – 2006 мм. По словам Марчелло Мерегалли, главы фирмы Aznom, панели кузова для седана будут изготавливаться вручную, таким же образом отделают салон. Он пояснил, что «четырёхдверку» выпустят ограниченным тиражом, так что каждый экземпляр, по сути будут подгонять для клиента, как «индивидуальный костюм» (с проработкой деталей и аксессуаров).

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В компании отметили, что автомобиль оснастят мотором V8 объёмом 5,7 литра. У этого двигателя будет два турбокомпрессора, его отдача составит 700 л.с., а максимальный крутящий момент – 883 Нм. Вероятно, в качестве основы для этого автомобиля снова выступит пикап американского бренда Ram 1500. Напомним, на этом грузовике прошлого поколения базируется другой внедорожный седан Aznom – Atulux (что расшифровывается как All-Terrain Utility Luxury).

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Ранее собственное видение внедорожного седана представили в Daimler. Концепт Mercedes-Maybach Ultimate Luxury был представлен в апреле 2018 года. Он создан на платформе MHA (она же лежит в основе актуального Mercedes-Benz GLS). Своей внешностью он обязан другому шоу-кару – Vision Mercedes-Maybach 6, который показали в 2017-ом. Немецкий внедорожный седан оснастили четырьмя электромоторами, совокупная отдача системы равна 750 л.с. У него под полом располагается тяговая батарея ёмкостью 80 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составляет 500 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC).

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