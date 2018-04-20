Прототип Mercedes-Maybach был анонсирован несколько дней назад, машину назвали Ultimate Luxury, ее публичная премьера состоится 25 апреля на Пекинском мотор-шоу. Предполагалось, что на автосалон немцы привезут внедорожник в привычном понимании этого слова, однако концепт оказался внедорожным седаном, то есть у модели – трехобъемный кузов.

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Ultimate Luxury построен на новой платформе MHA, она же ляжет в основу Mercedes-Benz GLS следующей генерации. Габариты Майбаха пока не раскрываются. Внешний облик новинки выполнен в стиле другого концепта – Vision Mercedes-Maybach 6, представленного в прошлом году.

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Внедорожный седан оснащен четырьмя электромоторами, под полом установлена батарея ёмкостью около 80 кВт*ч. Совокупная отдача установки – 750 л.с., заявленный запас хода на одной зарядке – 500 км (по циклу NEDC). На специальной станции добавить автомобилю примерно 100 км пробега можно всего за пять минут.

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Концепт – четырехместный, салон разделен массивным тоннелем, в задней части которого есть ниша, в ней находится чайный набор (этот «аксессуар» предназначен специально для китайских клиентов). В интерьере есть вставки из эбенового дерева и розового золота. Также концепт получил мультимедийную систему на основе комплекса MBUX.

По неофициальным данным, в будущем Ultimate Luxury перевоплотится в серийный Mercedes-Maybach GLS, правда, пока неизвестно, останется ли у товарной модели такой кузов. Ожидается, что конвейерный Майбах предложат с битурбированным мотором V8 4.0 мощностью 500 л.с.

Напомним, на данный момент под брендом Mercedes-Maybach продают только одну модель – роскошную версию седана S-Class. В прошлом году немцы выпустили лимитированную партию внедорожников Mercedes-Maybach G650 Landaulet, тираж был ограничен всего 99 экземплярами, все они были распроданы в течение 2017-го.