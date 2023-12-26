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Южная Корея расширила запрет на поставки автомобилей в РФ

26.12.2023 171 1 0

Теперь под ограничения попали автомобили с двигателями, объём двигателей которых составляет 2,0 литра или более.

Многие страны ограничили поставки машин, выпускаемых на их территории, на российский автомобильный рынок (в ряде случаев процесс затронул и Беларусь). Соответствующее решение минувшей весной приняла в том числе Южная Корея. Тогда страна запретила экспортировать в указанные страны автомобили и запчасти стоимостью от 50 тыс. долларов и более (пороговая сумма эквивалентна примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу).

На фото: Hyundai Palisade

Теперь Южная Корея приняла решение о расширении списка ограничений на поставки автомобилей в РФ и Беларусь. Под запрет теперь попадают все автомобили с двигателями объёмом от 2,0 литра и более. Изменения вступят в силу в начале 2024 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Ещё в сообщении ведомства отмечается, что в некоторых случаях всё-таки будут выдаваться разрешения на поставку машин с 2,0-литровыми и более моторами в Россию и Беларусь. К ним будут относиться ситуации, в которых контракт на отправку машин был заключен до вступления в силу новых ограничений. При этом власти Южной Кореи пообещали проводить дополнительную проверку законности всех этих поставок.

На фото: Kia K9

Напомним, корейская компания Hyundai отправила свой российский завод в простой ещё в прошлом году. Здесь ранее выпускались Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. Недавно производитель официально объявил о том, что новым владельцем предприятия HMMR в Санкт-Петербурге станет российская компания «Арт-Финанс» (структура, входящая в состав крупного автодилерского холдинга «Авилон»).

Согласно неподтверждённой производителем информации, сделка по продаже российских активов включает в себя опцион на обратный выкуп в течение двух лет (подобное решение приняли другие иностранные производители – Renault, Nissan и Mazda). Кроме того, отмечается, что сумма сделки составила 10 000 рублей (по текущему курсу эквивалентно примерно 140,5 тыс. корейских вон или 108 американским долларам).

На фото: Hyundai Santa Fe (MX5)

Стоит напомнить, что в конце июля Япония ввела запрет на экспорт в РФ всех гибридов, электрокаров, а также бензиновых и дизельных автомобилей с моторами объёмом более 1,9 литра. Под этот запрет попали как новые, так и подержанные машины. Ещё в список вошли некоторые автокомпоненты – автозамки, автокресла и шины для крупногабаритных ТС. Ограничения вступили в силу 9 августа; до этого Япония запрещала поставки только роскошных автомобилей.

США и Европа ввели ограничения на поставку машин в РФ ещё весной 2022-го. В Старом Свете под запрет попали автомобили, цена которых превышает 50 тыс. евро; а документ, подготовленный американским Министерством торговли, предполагает, что ограничения распространяются вообще на все легковые автомобили американского производства.

Россия Южная Корея авторынок законы

 

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1 комментарий
26.12.2023 21:10
Юрий

В ответ Россия должна ввести полный запрет авто из южной кореи! Не хотят - не надо! Тошнит уже от нашего нюни! Никогда в истории не было, чтобы каждый желающий мог безнаказанно унизить нашу страну! Кто ещё в нас не плюнул интересно и чтобы мы не утерлись?

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