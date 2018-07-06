В первой половине 2018 года в ТОП-25 самых популярных моделей в России есть изменения (по сравнению с январём-июнем прошлого года). Однако, новичков в первой десятке нет.

Российские дилеры в течение первых шести месяцев 2018 года реализовали 849 221 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль. За первое полугодие 2017-го россияне купили 718 600 машин, что на 18,2% меньше по сравнению с нынешним результатом. На фоне восстанавливающегося рынка многие модели улучшили свои показатели, но есть и аутсайдеры.

К последним не относится Kia Rio, который возглавляет перечень самых востребованных машин в РФ. Причём первое место эта иномарка российской сборки занимала как в первом полугодии 2018-го, так и в январе-июне прошлого года. Напомним, во второй половине 2017-го (в августе) модель сменила поколение.

ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ в первой половине 2018 года Место Модель Продажи в январе-июне 2018 года, шт. Продажи в январе-июне 2017 года, шт. Разница, % 1 Kia Rio 51 558 46 158 + 11,7 2 Lada Vesta 49 635 34 595 + 43,5 3 Lada Granta 45 672 41 996 + 8,8 4 Hyundai Solaris 33 857 32 745 + 3,4 5 Hyundai Creta 33 224 24 143 + 37,6 6 Volkswagen Polo 26 966 21 718 + 24,2 7 Renault Duster 21 290 19 809 + 7,5 8 Lada Largus 20 989 13 687 + 53,4 9 Skoda Rapid 16 964 13 936 + 21,7 10 Kia Sportage 16 660 12 800 + 30,2

На втором месте нынешнего рейтинга находится российский автомобиль Lada Vesta с солидным показателем прироста, который, скорее всего, объясняется выходом на рынок универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross (в октябре 2017 года). Замыкает тройку лидеров один из самых доступных по цене автомобилей в России – Lada Granta. За год отечественные модели поменялись местами: раньше у Granta было «серебро», а у Vesta – «бронза».

По сравнению с первой десяткой января-июня 2017 года, в нынешней есть изменения: список пополнили Lada Largus, Skoda Rapid и Kia Sportage. Потеряли свои места Toyota RAV4, Lada Xray и Сhevrolet Niva. Причём, если у российской модели есть хотя бы количественный прирост, то RAV4 и Niva демонстрируют отрицательную динамику на фоне растущего рынка. Как ранее уже сообщали «Колёса», интерес к японскому кроссоверу петербургской сборки снизился из-за ожидания нового поколения. Спад продаж выпускаемого заводом GM-Avtovaz внедорожника можно объяснить как возросшей ценой, так и тем, что модель устарела, а обновления в ближайшем будущем не будет.

Кстати, Сhevrolet Niva, Toyota RAV4, а также Toyota Camry – это единственные модели в ТОП-25 со спадом продаж к АППГ. Остальные 22 автомобиля демонстрируют положительную динамику. При этом за первое полугодие у Toyota зафиксирован 7-процентный прирост к январю-июню 2017 года, а Chevrolet повезло меньше: продажи бренда сократились на 2%.

Место Модель Продажи в январе-июне 2018 года, шт. Продажи в январе-июне 2017 года, шт. Разница, % 11 Lada Xray 16 388 15 453 + 6,1 12 Renault Logan 16 119 13 334 + 20,9 13 Renault Sandero 15 781 13 472 + 17,1 14 Renault Kaptur 15 589 14 141 + 10,2 15 Volkswagen Tiguan 15 579 12 048 + 29,3 16 Lada 4×4 15 371 13 025 +18,0 17 Chevrolet Niva 14 203 14 436 — 1,6 18 Toyota Camry 13 884 13 984 — 0,7 19 Toyota RAV4 13 423 16 016 — 16,2 20 Skoda Octavia 11 938 10 779 + 10,8 21 Mitsubishi Outlander 11 329 7 334 + 54,5 22 Kia cee’d 10 681 7 879 + 35,6 23 Nissan X-Trail 10 621 10 431 + 1,8 24 Nissan Qashqai 10 275 9 801 + 4,8 25 Mazda CX-5 10 219 8 027 + 27,3

Во второй части списка есть пара новичков, так, в январе-июне 2018 года ТОП-25 пополнили показавшие значительный прирост Mitsubishi Outlander и Kia cee’d. Для сравнения: в первой половине прошлого года в перечне были также Datsun on-DO и Lada Kalina. Напомним, по неофициальным данным, после рестайлинга Kalina войдёт в семейство Granta, в этом случае продажи объединённой модели вырастут и, предположительно, она снова будет на первом месте в списке самых популярных автомобилей в РФ.