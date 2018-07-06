Российские дилеры в течение первых шести месяцев 2018 года реализовали 849 221 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль. За первое полугодие 2017-го россияне купили 718 600 машин, что на 18,2% меньше по сравнению с нынешним результатом. На фоне восстанавливающегося рынка многие модели улучшили свои показатели, но есть и аутсайдеры.
К последним не относится Kia Rio, который возглавляет перечень самых востребованных машин в РФ. Причём первое место эта иномарка российской сборки занимала как в первом полугодии 2018-го, так и в январе-июне прошлого года. Напомним, во второй половине 2017-го (в августе) модель сменила поколение.
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ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ в первой половине 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в январе-июне 2018 года, шт.
|Продажи в январе-июне 2017 года, шт.
|Разница, %
|1
|Kia Rio
|51 558
|46 158
|+ 11,7
|2
|Lada Vesta
|49 635
|34 595
|+ 43,5
|3
|Lada Granta
|45 672
|41 996
|+ 8,8
|4
|Hyundai Solaris
|33 857
|32 745
|+ 3,4
|5
|Hyundai Creta
|33 224
|24 143
|+ 37,6
|6
|Volkswagen Polo
|26 966
|21 718
|+ 24,2
|7
|Renault Duster
|21 290
|19 809
|+ 7,5
|8
|Lada Largus
|20 989
|13 687
|+ 53,4
|9
|Skoda Rapid
|16 964
|13 936
|+ 21,7
|10
|Kia Sportage
|16 660
|12 800
|+ 30,2
На втором месте нынешнего рейтинга находится российский автомобиль Lada Vesta с солидным показателем прироста, который, скорее всего, объясняется выходом на рынок универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross (в октябре 2017 года). Замыкает тройку лидеров один из самых доступных по цене автомобилей в России – Lada Granta. За год отечественные модели поменялись местами: раньше у Granta было «серебро», а у Vesta – «бронза».
По сравнению с первой десяткой января-июня 2017 года, в нынешней есть изменения: список пополнили Lada Largus, Skoda Rapid и Kia Sportage. Потеряли свои места Toyota RAV4, Lada Xray и Сhevrolet Niva. Причём, если у российской модели есть хотя бы количественный прирост, то RAV4 и Niva демонстрируют отрицательную динамику на фоне растущего рынка. Как ранее уже сообщали «Колёса», интерес к японскому кроссоверу петербургской сборки снизился из-за ожидания нового поколения. Спад продаж выпускаемого заводом GM-Avtovaz внедорожника можно объяснить как возросшей ценой, так и тем, что модель устарела, а обновления в ближайшем будущем не будет.
Кстати, Сhevrolet Niva, Toyota RAV4, а также Toyota Camry – это единственные модели в ТОП-25 со спадом продаж к АППГ. Остальные 22 автомобиля демонстрируют положительную динамику. При этом за первое полугодие у Toyota зафиксирован 7-процентный прирост к январю-июню 2017 года, а Chevrolet повезло меньше: продажи бренда сократились на 2%.
|Место
|Модель
|Продажи в январе-июне 2018 года, шт.
|Продажи в январе-июне 2017 года, шт.
|Разница, %
|11
|Lada Xray
|16 388
|15 453
|+ 6,1
|12
|Renault Logan
|16 119
|13 334
|+ 20,9
|13
|Renault Sandero
|15 781
|13 472
|+ 17,1
|14
|Renault Kaptur
|15 589
|14 141
|+ 10,2
|15
|Volkswagen Tiguan
|15 579
|12 048
|+ 29,3
|16
|Lada 4×4
|15 371
|13 025
|+18,0
|17
|Chevrolet Niva
|14 203
|14 436
|— 1,6
|18
|Toyota Camry
|13 884
|13 984
|— 0,7
|19
|Toyota RAV4
|13 423
|16 016
|— 16,2
|20
|Skoda Octavia
|11 938
|10 779
|+ 10,8
|21
|Mitsubishi Outlander
|11 329
|7 334
|+ 54,5
|22
|Kia cee’d
|10 681
|7 879
|+ 35,6
|23
|Nissan X-Trail
|10 621
|10 431
|+ 1,8
|24
|Nissan Qashqai
|10 275
|9 801
|+ 4,8
|25
|Mazda CX-5
|10 219
|8 027
|+ 27,3
Во второй части списка есть пара новичков, так, в январе-июне 2018 года ТОП-25 пополнили показавшие значительный прирост Mitsubishi Outlander и Kia cee’d. Для сравнения: в первой половине прошлого года в перечне были также Datsun on-DO и Lada Kalina. Напомним, по неофициальным данным, после рестайлинга Kalina войдёт в семейство Granta, в этом случае продажи объединённой модели вырастут и, предположительно, она снова будет на первом месте в списке самых популярных автомобилей в РФ.
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