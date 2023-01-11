Представлен улучшенный Jaguar I-Pace: декор и новая топ-версия

Бренд Jaguar представил свою первую полностью электрическую модель – кроссовер I-Pace – весной 2018 года. На европейском рынке самым успешным годом для этого «зелёного» SUV стал 2020-й: тогда дилеры сумели реализовать 13 444 экземпляра. В 2021-м показатель упал до 8079 единиц (меньше почти на 40%). За январь-ноябрь прошлого года клиенты купили 5972 кроссовера, что на 15% меньше, чем годом ранее.
Британская компания сегодня рассказала о Jaguar I-Pace 2023 модельного года. Модели слегка обновили внешность за счёт иначе выполненной заглушке на месте фирменной решётки радиатора. В центре этого элемента находится новый чёрно-серебристый логотип марки. Пороги, задний диффузор и иные элементы кузова, расположенные в нижней части, теперь окрашены в цвет кузова. Оконные рамы и корпуса боковых зеркал теперь имеют стандартный чёрный цвет. Ещё модели расширили палитру оттенков для окраса кузова.
Оформление интерьера Jaguar I-Pace осталось прежним: уже в список оборудования стандартной комплектации входит информационно-развлекательная система Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, расположенным в центре передней панели. Автомобиль имеет отдельный экран для управления климатической установкой, а также виртуальную «приборку». У мультимедиа есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также функция голосового управления Alexa и возможность обновления «по воздуху».
«Начинка» у электрического кроссовера не претерпела изменений: это прежняя двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 696 Нм. Полноприводный SUV способен разогнаться с места до «сотни» за 4,8 секунды. Система ещё включает в себя тяговый аккумулятор ёмкостью 90 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у Jaguar I-Pace составляет 470 км (расчёт вели по циклу WLTP).
В посвежевшей линейке комплектаций кроссовера базовой является I-Pace R-Dynamic S: её стартовый ценник на британском рынке составляет 69 995 фунтов стерлингов (на 3645 фунтов больше, чем у предыдущего базового исполнения S). Стоимость R-Dynamic SE Black равна 73 495 фунтов стерлингов, а R-Dynamic HSE Black – 77 495 фунтов стерлингов. Все перечисленные версии получили легкосплавные 22-дюймовыми диски серого цвета со вставками из углеродного волокна.
У новой топовой версии – I-Pace 400 Sport – глянцево-чёрные «катки» такого же диаметра. Ещё в списке отличий – задний спойлер и адаптивная пневмоподвеска. В салоне есть регулируемые в 14 положениях передние кресла с подогревом и вентиляцией, которые отделаны кожей. Покупка такого флагманского варианта обойдётся британцам в 79 995 фунтов стерлингов.
Напомним, в середине прошлого месяца марка Jaguar показала обновлённый кроссовер F-Pace: теперь у него более «богатые» комплектации, а подзаряжаемый гибрид P400e стал более дальнобойным.
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