Представлен улучшенный Jaguar I-Pace: декор и новая топ-версия

Британская марка обновила свой электрический кроссовер. Сейчас стартовый ценник модели составляет 69 995 фунтов стерлингов, за самую богатую версию придётся отдать не менее 79 995 фунтов стерлингов.

Бренд Jaguar представил свою первую полностью электрическую модель – кроссовер I-Pace – весной 2018 года. На европейском рынке самым успешным годом для этого «зелёного» SUV стал 2020-й: тогда дилеры сумели реализовать 13 444 экземпляра. В 2021-м показатель упал до 8079 единиц (меньше почти на 40%). За январь-ноябрь прошлого года клиенты купили 5972 кроссовера, что на 15% меньше, чем годом ранее.

На фото: Jaguar I-Pace 2023 модельного года

Британская компания сегодня рассказала о Jaguar I-Pace 2023 модельного года. Модели слегка обновили внешность за счёт иначе выполненной заглушке на месте фирменной решётки радиатора. В центре этого элемента находится новый чёрно-серебристый логотип марки. Пороги, задний диффузор и иные элементы кузова, расположенные в нижней части, теперь окрашены в цвет кузова. Оконные рамы и корпуса боковых зеркал теперь имеют стандартный чёрный цвет. Ещё модели расширили палитру оттенков для окраса кузова.



Оформление интерьера Jaguar I-Pace осталось прежним: уже в список оборудования стандартной комплектации входит информационно-развлекательная система Pivi Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, расположенным в центре передней панели. Автомобиль имеет отдельный экран для управления климатической установкой, а также виртуальную «приборку». У мультимедиа есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также функция голосового управления Alexa и возможность обновления «по воздуху».



1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Начинка» у электрического кроссовера не претерпела изменений: это прежняя двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 696 Нм. Полноприводный SUV способен разогнаться с места до «сотни» за 4,8 секунды. Система ещё включает в себя тяговый аккумулятор ёмкостью 90 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у Jaguar I-Pace составляет 470 км (расчёт вели по циклу WLTP).



В посвежевшей линейке комплектаций кроссовера базовой является I-Pace R-Dynamic S: её стартовый ценник на британском рынке составляет 69 995 фунтов стерлингов (на 3645 фунтов больше, чем у предыдущего базового исполнения S). Стоимость R-Dynamic SE Black равна 73 495 фунтов стерлингов, а R-Dynamic HSE Black – 77 495 фунтов стерлингов. Все перечисленные версии получили легкосплавные 22-дюймовыми диски серого цвета со вставками из углеродного волокна.



У новой топовой версии – I-Pace 400 Sport – глянцево-чёрные «катки» такого же диаметра. Ещё в списке отличий – задний спойлер и адаптивная пневмоподвеска. В салоне есть регулируемые в 14 положениях передние кресла с подогревом и вентиляцией, которые отделаны кожей. Покупка такого флагманского варианта обойдётся британцам в 79 995 фунтов стерлингов.



Напомним, в середине прошлого месяца марка Jaguar показала обновлённый кроссовер F-Pace: теперь у него более «богатые» комплектации, а подзаряжаемый гибрид P400e стал более дальнобойным.