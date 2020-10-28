Jaguar обновил E-Pace: иная «начинка» и платформа, как у Range Rover Evoque

Британская компания представила паркетник Jaguar E-Pace в июле 2017 года: в линейке бренда он стал вторым автомобилем сегмента SUV после F-Pace. Производство модели сейчас налажено на заводе в Австрии (отсюда машины поступают в том числе к европейским и американским дилерам), а для китайского рынка модель выпускают на мощностях совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover, которое находится в городе Чаншу (КНР).



За прошлый год продажи Jaguar E-Pace в Европе практически не изменились: всего клиенты купили 27 690 машин, что всего на 45 единиц (на 0,2%) меньше, чем по итогам 2018-го. В январе-августе текущего года (данных за сентябрь пока нет) старосветские дилеры реализовали 9909 экземпляров, что соответствует падению на 47%. Судя по всему, заметное снижение вызвано как последствиями пандемии коронавируса, так и тем, что многие европейцы решили подождать обновлённую версию кроссовера.



В ходе обновления британцы поправили оформление E-Pace, в целом это скорее «косметические штрихи». Так, спереди появился иной бампер с «посвежевшими» воздухозаборниками, а также слегка изменённая радиаторная решётка с новым рисунком. Кроме того, автомобиль получил новую светодиодную головную оптику, где дневные ходовые огни выполнены в форме двойной «J». Корма получила светодиодные задние фонари в стиле I-Pace.



Jaguar обновил салон паркетника за счёт новой мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с изогнутым сенсорным экраном диагональю 11,4 дюйма. В компании отметили, что передача изображения у него в три раза ярче, чем у предшественника, а сама система быстрее грузится после запуска. Кроме того, она умеет обновляться по воздуху. Виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма тоже новая.

Автомобиль получил иную систему ионизации воздуха в салоне, которая в том числе фильтрует воздух от аллергенов. В салоне E-Pace имеется устройство для беспроводной зарядки гаджетов, его мощность равна 15 Вт. Интерьер изменили ещё и за счёт нового мультифункционального рулевого колеса. Опционально доступны 3D-камера, комплекс систем, следящих за состоянием водителя, а также иная отделка и элементы декора для салона.



В рамках обновления Jaguar E-Pace переехал на ту же платформу PTA, на которой базируются актуальные Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport (они получили «тележку» в 2019-ом). Это изменение позволило Ягуару расширить моторную гамму модели: появилось несколько новых вариантов, большинство из них электрифицированы. Однако это не коснулось базового дизеля – 163-сильного 2,0-литрового четырёхцилиндрового двигателя, который идёт в паре с шестискоростной «механикой». Такая версия является переднеприводной.



Этот же мотор доступен в составе так называемого «мягкого гибрида», в этом случае он идёт в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой литий-ионной батареей. Такая система комплектуется девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный. У флагманского «мягкогибридного» дизеля отдача системы составляет 204 л.с.



В гамме бензиновых версий главным новшеством стал подключаемый гибрид, в основе которого лежит 1,5-литровый трёхцилиндровый двигатель мощностью 200 л.с., а на задней оси располагается 107-сильный электромотор. В систему также входит аккумулятор, расположенный под полом багажника. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) автомобилю нужно 6,1 секунды. Пробег на одной зарядке составляет почти 55 км. Этой версии положен 9АКП.



Кроме того, в линейке есть ещё три других «мягких гибрида» с бензиновыми четырёхцилиндровыми моторами объёмом 2,0 литра (их отдача равна 200 л.с., 249 л.с. и 300 л.с.). Эти автомобили предлагаются с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Автомобили на домашнем рынке доступны для заказа уже сейчас. Стартовый ценник обновлённого E-Pace составляет 32 575 фунтов стерлингов (эквивалентно около 3,2 млн рублей по текущему курсу), а за подключаемый гибрид P300e придётся отдать не менее 45 995 фунтов стерлингов (примерно 4,6 млн рублей). В России модель также представлена: с января по сентябрь текущего года дилеры Jaguar сумели продать 253 экземпляра E-Pace (-40%).

