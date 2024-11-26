Jetour Dashing получил в России полный привод и классический автомат

Полноприводный кроссовер предложен в двух богатых комплектациях, причем у такого Dashing имеется еще и новое оборудование. Цены уже объявлены.

Паркетник Jetour Dashing с эффектным дизайном официально стартовал в России в прошлом году (марка Jetour принадлежит компании Chery). Прежде пятидверка была доступна исключительно в переднеприводных исполнениях. Но теперь гамма расширена: российским клиентам предложен полноприводный кроссовер. Кстати, ни на других экспортных рынках, ни в Китае (на родине модель зовется Dasheng) у кросса версии 4WD пока нет.

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Полный привод положен Dashing со старшей бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI. При этом мотор слегка «придушили»: его мощность составляет 185 л.с. вместо 190 л.с. у переднеприводного варианта. Хотя максимальный крутящий момент не изменился – 275 Нм. А еще Jetour Dashing 4WD имеет классический восьмиступенчатый автомат, тогда как паркетник с 1.6 TGDI и передним приводом укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Ну и напомним, что переднеприводный Dashing также доступен с турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой механикой или 6DCT.

Полноприводный кроссовер на 80 кг тяжелее переднеприводного Dashing с 1.6 TGDI (показатель Dashing 4WD – 1735 кг в снаряженном состоянии). С места до 100 км/ч паркетник с полным приводом разгоняется за 10,9 секунды (переднеприводный с 1.6 и 7DCT – за 10,5 секунды). Максимальная скорость едина для всех версий модели – 180 км/ч.

Jetour Dashing 4WD доступен в двух богатых комплектациях – Luxury (это топ-версия для переднеприводного паркетника) и Sport (у Dashing 2WD такого исполнения нет). В арсенале полноприводного кроссовера значатся: светодиодные фары, панорамный люк в крыше, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и сидений (передние кресла еще и с вентиляцией), виртуальная приборка, мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона (50 вместо 40 Вт у переднеприводной версии), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон. Кроме того, Dashing 4WD Luxury имеет оборудование, которого нет у переднеприводного топового кросса: диодные противотуманки и штатный регистратор, плюс адаптивный «круиз» дополнен системой удержания в полосе движения и ассистентом движения в пробках.

Dashing 4WD Sport – это 20-дюймовые колеса (полноприводный кроссовер в версии Luxury «стоит» на 19-дюймовых), красный наружный декор, тормозные суппорты зеленого цвета, выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы, а также переднее пассажирское кресло с массажером и подставкой для ног.

Рекомендованная цена Jetour Dashing 4WD Luxury с 8АТ без учета акций – 3 649 000 рублей, полноприводный кроссовер в версии Sport обойдется в 3 799 000 рублей. Паркетник с передним приводом и 1.5T сейчас стоит 2 489 900 – 2 979 900 рублей, Dashing 2WD с 1.6T – 3 189 900 рублей.

Между тем в Китае недавно начались продажи рестайлингового кроссовера Jetour Dashing.