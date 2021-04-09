В компании Авито рассказали о реорганизации структуры, которая проводится в рамках принятой стратегии развития. В ближайшее время она намерена заняться развитием опыта безопасных покупок.

Партнерский материал

На сегодняшний день Авито является самым популярным сайтом объявлений в России (по версии сервиса SimilarWeb). Пользователи сервиса разместили примерно 73 млн актуальных объявлений, при этом каждый день появляется около 500 тыс. новых. По данным Mediascope, в декабре 2020 года ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет составила 40,3 млн человек: более четверти населения России.



Одним из наиболее востребованных разделов сайта остаётся Авито Авто. Сюда заходит 52,4% посетителей Авито. Как утверждают в компании, здесь размещено самое большое количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом (сейчас – 478 тыс. подержанных машин). В этом же разделе размещены предложения по покупке автомобильных запчастей: только за декабрь прошлого года 569 тыс. пользователей опубликовали соответствующие объявления.

Сейчас компания Авито проводит реорганизацию структуры в рамках принятой стратегии развития. Компания решила сфокусироваться на дальнейшей работе в ключевых проектах (при этом никакие направления сервиса по размещению объявлений не закрываются) и сделать несколько важных кадровых изменений.

Так, на вновь созданную должность заместителя генерального директора Авито назначен Иван Гуз. Он на протяжении трёх лет возглавлял направление Авито Авто. При этом кресло управляющего директора Авито Авто теперь занял Кирилл Вотяков, который с декабря 2018 года руководил разделом «Легковые автомобили».

Кирилл Вотяков

Иван Гуз с начала текущего месяца курирует развитие стратегических инициатив, а также двух основных «вертикалей» востребованного в РФ онлайн-сервиса объявлений – Авито Авто и Авито Товары. Управленец вошёл в состав команды Авито в 2013-ом, став руководителем направления аналитики, а через два года он занял пост директора по аналитике. Под его руководством компания смогла автоматизировать многие бизнес-процессы – от операционной и аналитической отчётности до проверки качества контента и целевого маркетинга. Кресло управляющего директора Авито Авто Иван Гуз занял в 2018 году: в итоге благодаря его усилиям и работе команды компании удалось значительно усилить лидерские позиции на рынке (особенно в Санкт-Петербурге и Москве).



Сейчас пост управляющего директора Авито Авто занимает Кирилл Вотяков: ранее он не только возглавлял направление «Легковые автомобили», но и руководил созданием и развитием продуктовой линейки инструментов для автодилеров. До того, как присоединиться к команде Авито, Кирилл Вотяков отвечал за развитие одного из стартапов Яндекса.

Одним из главных направлений бизнеса компании остаются Авито Товары: в 2020 году пользователи совершили 182 млн сделок по продаже товаров между собой. В рамках этого ключевого проекта Авито намерен в текущем году заняться развитием опыта безопасных покупок на Авито, как на маркетплейсах.

Алексей Куракин, который ранее занимал пост управляющего директора Авито Товары, теперь будет работать в должности советника по стратегии. Он присоединился к команде Авито в 2019 году как категорийный менеджер направления Товары. Под его руководством были сделаны первые шаги в развитии маркетплейса Авито.

Как отметил генеральный директор Авито Владимир Правдивый, сейчас компания видит огромный потенциал в развитии новых направлений и продуктов, которые помогут пользователям сервиса, в том числе предпринимателям со всей страны, развивать своё дело вместе с Авито