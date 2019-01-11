Как получить права? В ГИБДД доработали свой спорный проект

Как получить права? В ГИБДД доработали свой спорный проект

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В ведомстве определились с упражнениями, которые кандидатам надо будет сдавать в ходе практического экзамена на права.
 

ГИБДД по-прежнему не отказывается от своей инициативы, которая вызвала немало споров: от объединения «Площадки» и «Города» в один экзамен. Напомним, противники этой идеи отмечали, что экзамен на автодроме сейчас выполняет роль некого «теста», который определяет, можно ли будущего водителя выпускать на городские дороги. В ведомстве доработали проект, пояснив, что сначала у всех по-прежнему будут проверять первоначальные навыки вождения, просто специальная площадка будет для этого необязательна.

Sign of a Russian Driving School on top of the vehicle

Новая редакция документа была опубликована на сайте regulation.gov.ru. В нём учтены 110 предложений, которые поступили от автошкол. Теперь в нём в подробностях описана схема будущего практического экзамена по вождению. Так, сначала предусмотрена проверка первоначальных навыков, её можно проводить на закрытых площадках и автодромах, на территориях с твёрдым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, на участках дорог с неинтенсивным движением, тупиковых участках, преимущественно за пределами жилой зоны. Здесь кандидаты должны выполнить разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом под прямым углом, параллельную парковку и другие упражнения.

driving instructor teaching young girl to reverse

Если выпускник автошколы с этим справляется, то ему можно и на обычные городские дороги. Здесь инспекторы в обязательном порядке проверят левый и правый поворот, навык проезда нерегулируемых перекрёстков неравнозначных дорог и пешеходных переходов, умение обгонять других участников движения, парковать машину параллельно тротуару, останавливаться и начинать движение на спуске и подъёме.

В числе необязательных упражнений – проезд регулируемого перекрёстка, железнодорожного переезда, а также перестроение на двух- и более полосном участке дороги. Для их выполнения нужны соответствующие условия, поэтому их было решено внести в список «опциональных». Кстати, осталась норма по публикации маршрутов для сдачи экзамена, хотя предполагалось от этого избавиться, чтобы автошколы не «натаскивали» своих учеников проезжать по определённым перекрёсткам.

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В новой редакции документа ГИБДД прописала конкретные случаи аннулирования результатов экзамена: например, если документы, допустим, медицинская справка, окажутся поддельными; или если кандидат, имея на то основания, пожалуется на действия экзаменатора, поставившего отрицательную оценку по итогам испытания.

Сейчас в машине помимо экзаменатора и кандидата имеет право находиться преподаватель автошколы, которой принадлежит экзаменационный транспорт. Согласно новым правилам, такая возможность будет в дальнейшем исключена.

Training vehicle of a russian driving school in Samara

Как сообщает «Коммерсант», несмотря на доработку документа, у представителей автошкол всё равно остались вопросы к ГИБДД. Так, по словам президента межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, безопасные условия при проверке начальных навыков вождения, согласно обновленной версии проекта, не гарантированы. Помимо этого, сейчас кандидаты могут сдать «Площадку» и сосредоточиться на «Городе», а по новым правилам, если они «провалятся» на практике, им каждый раз придётся начинать всё заново.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что получить права станет дороже: автошколы поднимают цены на свои услуги. Стоимость может вырасти примерно на 10%. В эту прибавку заложен рост цен на бензин, а также на услуги ЖКХ (из-за повышения НДС). В итоге обучение в автошколе обойдётся дороже на 1,5 – 3 тыс. рублей. При этом в компаниях не планируют открыто объявлять о росте цен.

Авто и общество В России Закон водительские удостоверения ГИБДД получение прав экзамены на права
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