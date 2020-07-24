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Какие новинки шин вышли в 2020 году? Разбираемся с шинным центром «Цефей»

24.07.2020 182 0 2

Летом шины менять не принято, только если вы не забыли сделать это весной. А вот присмотреться к новинкам на следующий сезон – самое время. Разбираемся, какими новинками хвастаются шинные производители в бюджетном, среднем, премиальном и SUV-сегментах – как среди летних, так и зимних моделей.

 

Партнерский материал

Лето

В бюджетном сегменте

В линейке словенской компании Sava появились шины Intensa HP2, которые подходят для среднеразмерных автомобилей, передвигающихся в основном по городу. Это энергоэффективная резина с ассиметричным рисунком протектора и увеличенным ресурсом по пробегу.

В среднем ценовом сегменте

Компания Pirelli расширила свой ассортимент за счёт шин Cinturato P7 нового поколения. Резина имеет высокую производительность на мокром покрытии, низкое сопротивление качению. По сравнению с предшествующей резиной улучшена плавность хода, увеличен срок службы, а тормозной путь со скорости 100 км/ч сократился на 4 метра.

В премиальном сегменте

Новинкой от Bridgestone стали спортивные шины премиум-класса Potenza Adrenalin RE004. По сравнению с версией RE003, у них улучшена управляемость на высоких скоростях. Курсовую устойчивость на сухом покрытии удалось повысить за счёт новой резиновой смеси, а ударную прочность – за счёт усиленной боковины с двойным нейлоновым слоем.

В сегменте SUV

В ассортименте Yokohama появилась резина Geolandar CV G058. Эти покрышки предназначены для кроссоверов и подходят для езды как по асфальту, так и по «лёгкому бездорожью». Производитель добавил в резиновую смесь силику, что позитивно сказалось на сцепных свойствах шин с мокрой поверхностью. Кроме того, новую резину отличает более низкий уровень шума (по сравнению с предшественником – Geolandar SUV).

Зима

В бюджетном сегменте

Линейку моделей Cordiant пополнили шипованные шины Snow Cross 2. По сравнению с предшествующей резиной у новой другой дизайн, V-образный рисунок протектора, спроектированный с учётом климатических условий в РФ. Сцепные свойства при маневрировании, в том числе даже в глубоком снегу, улучшили за счёт увеличения площади плечевых зон протектора, а также увеличения количества шипов.

В среднем ценовом сегменте

Continental предлагает новинку – покрышки IceContact 3. Это шипованные шины, созданные для движения в условиях сильных морозов, гололёда и резких температурных скачков. При их создании используется технология ошиповки TwinStud – она позволяет оснащать одну покрышку шипами двух разных форм: первые отвечают за сцепные свойства при торможении и ускорении, вторые – при прохождении поворотов.

В премиальном сегменте

В линейке Goodyear появилась новая фрикционная модель UltraGrip Performance+. Покрышки созданы с использованием новой резиновой смеси, которая способна сохранять эластичность при низких температурах. Это способствует улучшению сцепных свойств при движении по заснеженному или обледенелому покрытию. Также такая резина меньше деформируется на неровностях и при прохождении поворотов из-за того, что в состав смеси добавлен иной сорт каучука.

В сегменте SUV

Компания Michelin предлагает новую резину X-Ice North 4 SUV, которая создана для премиальных кроссоверов и внедорожников. Это четвёртое поколение шин бренда: по сравнению с предшествующей моделью у новых покрышек больше шипов (более 300 шт. для шин R18); кроме того, теперь стал короче тормозной путь на льду.

Выбрать подходящие покрышки для своих автомобилей клиенты могут в шинном центре «Цефей», где предложен широкий ассортимент шин от ведущих производителей: в каталоге есть покрышки более чем 50 торговых марок. Компания работает напрямую с заводами-изготовителями, что позволяет устанавливать выгодные цены на продукцию. Помимо этого, для постоянных клиентов предусмотрены бонусы и скидки. Доставку по Челябинску осуществляет сам интернет-магазин, а по России и странам СНГ – транспортные компании.

шины и диски

 

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