Кастомный внедорожник от Legend Motor: дизайн от Defender, рама от Jeep и мотор от GM

Компания Legend Motor — новый игрок на американском рынке кастомных автомобилей, при этом для ручного производства своих моделей она пользуется хорошо проверенными рецептами и комплектующими. В США существуют десятки компаний, предлагающих рестомоды на базе классического Land Rover Defender или его реплики, но внедорожник от Legend Motor — это не рестомод и не реплика, а авторское переосмысление британского классика.

Машина, показанная на фотографиях, называется Legend Signature Series: внешне она действительно довольно дотошно копирует оригинальный, рамный Land Rover Defender, снятый с производства в 2016 году, но техническая начинка и салон здесь полностью новые, да и алюминиевые наружные панели изготовлены на заказ, а не куплены у дилера JLR.



Алюминиевый кузов может быть полностью закрытым или иметь съёмный матерчатый верх, к раме он крепится через кастомные кевларовые прокладки, а сама рама позаимствована у длиннобазного Jeep Wrangler Unlimited прошлого поколения (JK). В ходовой части используются неразрезные модифицированные мосты Dana 60 HD, амортизаторы — Falcon 3.3 либо Fox 2.5. За 17-дюймовыми стальными колёсам, обутыми в 37-дюймовые покрышки BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3, прячутся мощные дисковые тормоза.



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Двигатель — 6,2-литровый джи-эмовский атмосферный V8 LT1 (461 л.с., 630 Нм) либо компрессорный V8 LT4 того же объёма с максимальной отдачей в 659 л.с. и 881 Нм. Коробка передач — джи-эмовский 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» в паре с двухступенчатой «раздаткой» Atlas (передаточное число «понижайки» — 3,8). В комплекте идёт кастомная система охлаждения и кастомная система выхлопа из нержавеющей стали.



Салон оформлен в нарочито классическом стиле: к плоской передней панели прикручены шесть стрелочных приборов, трёхспицевый руль регулируется по высоте, современным кондиционером Restomod Air управляют три вращающиеся рукоятки, к съемной аудиосистеме нужно подключаться через Bluetooth, все кресла вручную обшиты анилиновой кожей.



Стоит Legend Signature Series от 250 000 долларов США, конечная цена зависит от индивидуальных пожеланий заказчика.

