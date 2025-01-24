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KGM, бывший SsangYong, запускает суббренд Musso для пикапов

24.01.2025 162 0 0

Корейский производитель KG Mobility (KGM) объявил о запуске на родине новой линейки пикапов с отдельным названием Musso. Первенцем станет электрический грузовичок, его презентацию проведут в ближайшее время.

Изначально имя Musso носил рамный внедорожник SsangYong, он продержался на конвейере с 1993 по 2005 гг. При этом в 2002-м модель начали выпускать еще и в виде пикапа. А затем название Musso стали использовать для экспортных версий грузовиков SsangYong Actyon Sports и Rexton Sports. И вот объявлено о возвращении этого имени в родную Корею: компания KG Mobility (KGM, так теперь называется SsangYong) превратила Musso в суббренд для пикапов.

Серийный электрический пикап, который пока известен как Musso EV
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Серийный электрический пикап, который пока известен как Musso EV
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На корейском слово, звучащее как muso, означает «носорог», так что неудивительно, что в рекламных материалах используется именно это животное. А еще, по задумке маркетологов KGM, название должно вызывать ассоциации с «силой, величием и уверенностью». Впрочем, первенцем Musso станет вовсе не рамный грузовик, а электрический «легковой» пикап с несущим кузовом, дебютировавший в виде концепта KGM O100 еще в 2023 году. Вместе с анонсом суббренда компания опубликовала изображение серийной версии электрокара: товарная машина пока обозначена как Musso EV. Кроме того, KGM поделилась эскизами будущего «модельного ряда Musso» (судя по всему, на картинках запечатлен уже другой пикап).

Эти эскизы компания KGM обозначила как будущую модельную линейку суббренда Musso
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Эти эскизы компания KGM обозначила как будущую модельную линейку суббренда Musso
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Эти эскизы компания KGM обозначила как будущую модельную линейку суббренда Musso
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Эти эскизы компания KGM обозначила как будущую модельную линейку суббренда Musso
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Про электрический Musso EV пока сказано лишь то, что его представят до конца первого квартала текущего года. По предварительным данным, грузовичок сделан на базе уже продающегося электрокроссовера KGM Torres EVX. Исходный паркетник в Корее сейчас доступен с единственным 207-сильным электромотором и батареей емкостью 73,4 кВт*ч.

Концепт KGM O100 из 2023 года

О планах вывести суббренд Musso на экспортные рынки в KGM пока не сообщали.

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