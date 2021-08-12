Kia готовит большой кроссовер EV7: первое изображение

У Kia дела в Европе идут неплохо: за последнее десятилетие марка почти ни разу не уходила в «минус». Правда, в последние пару лет отрицательная динамика всё-таки присутствует, однако в 2019-ом спад «символический» – всего 0,1%, а в 2020-ом он хоть и заметнее, но объясняется последствиями пандемии коронавируса. За прошлый год дилеры реализовали в регионе 420 175 машин, что на 15,6% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году бренд снова в «плюсе»: за первую половину 2021-го клиенты купили 241 757 машин марки Kia, что на 31% больше, чем в январе-июне предыдущего года.



На фото: Kia EV6

В Европе продолжается постепенное ужесточение экологических норм: в дальнейшем регион планирует перейти на продажу только электромобилей и гибридов, а в последствии откажется от последних. Так что неудивительно, что многие автопроизводители, для которых старосветский рынок является одним из приоритетных, весьма активно развивают «зелёное» направление. Не остаётся в стороне и корейский бренд Kia.



В этом году компания уже успела представить Kia EV6: полностью модель была рассекречена в конце марта. Ещё одной новинкой этой линейки должен стать EV7 – большой кроссовер, который по габаритам превысит Sportage и скорее будет ближе к Sorento (на некоторых рынках – Sorento Prime). Судя по всему, новинка окажется «близнецом» будущего SUV суббренда Hyundai – Ioniq 7.



Тизер Kia EV7

Тизер нового автомобиля компания представила ещё в начале этого года. Предполагается, что Kia EV7 справит премьеру в конце 2023 года, а на рынок выйдет в 2024-ом. Пока что будущая новинка находится в стадии разработки. Информации о том, как именно будет выглядеть большой кроссовер Kia, пока нет, это значит, что художники могут пофантазировать на эту тему и представить свои варианты на суд общественности.



Рендер Kia EV7

Своим видением экстерьера будущей новинки с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у Kia EV7 будет большая площадь остекления, включающая дополнительные окна на задних стойках. Предполагается, что дизайн окажется довольно футуристичным, передняя часть получит светодиодную головную оптику сравнительно узкой формы, причём фары будут соединены между собой узкой заглушкой, которую разместят на месте традиционной решётки радиатора. Не исключено, что профиль украсят крупными колёсными дисками, выполненными в фирменном дизайне.



На фото: салон Kia EV6

Как мы сообщали ранее, Kia EV7, вероятно, будет базироваться на скейтборд-платформе Hyundai e-GMP. Ожидается, что внутри окажется много места как для водителя, так и для пассажиров. Салон, вероятно, рассчитан либо на пятерых, либо на семерых. По предварительным данным, «начинку» EV7 получит от уже представленного EV6.

Напомним, представленный весной электрокар корейской марки предлагается с двумя батареями на выбор, либо 58, либо 77,4 кВт*ч. Привод может быть либо задним (у вариантов с одним мотором), либо полным (с двумя – по одному на каждую ось). В первом случае отдача может быть 170 или 228 л.с, во втором – 235 или 325 л.с. Кроме того, у EV6 есть спортивная версия GT, отдача его двухмоторной силовой установки равна 585 л.с.

