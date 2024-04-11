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  • Kia подтвердила то, что и так все знали: к дебюту готовится пикап Tasman

Kia подтвердила то, что и так все знали: к дебюту готовится пикап Tasman

11.04.2024 259 0 0

Официально объявлено о том, что грузовик будет глобальным. Однако его еще придется подождать.

Компания Kia уже давно зарегистрировала название Tasman. Причем, как только это стало известно, то сразу же появилось предположение, что это имя достанется первому массовому пикапу марки. А в марте текущего года австралийское подразделение Kia опубликовало анонс грядущего грузовика со множеством жирных намеков именно на слово Tasman. Тем не менее, лишь сейчас глобальный офис бренда официально подтвердил имя модели, попутно выпустив несколько свежих, но все еще маловразумительных тизеров.

Как несложно догадаться, пикап так назван в честь Тасмании – острова, который находится недалеко от Австралии. При этом Kia Tasman окажется глобальным: его собираются продавать не только на Зеленом континенте, но также в родной для марки Корее, странах Африки и Ближнего Востока. Вот только рыночный дебют намечен лишь на 2025 год. Впрочем, презентацию, скорее всего, проведут уже в 2024-м.

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По предварительным данным, Kia Tasman будет иметь рамную конструкцию, тогда как родственный по концерну бренд Hyundai сегодня предлагает исключительно «легковой» пикап Santa Cruz с несущим кузовом (эта модель сделана на базе кроссовера Tucson). В Австралии грузовику Kia прочат одинарную и двойную кабину, плюс там автомобиль, вероятно, будет доступен в виде шасси с возможностью установки надстроек. Ожидается, что Kia Tasman получит турбодизель 2.2, который знаком по другим моделям Hyundai-Kia.

Между тем ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким может получиться рамный пикап корейского бренда.

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