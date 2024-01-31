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Новый пикап Kia Tasman: первые изображения

31.01.2024 482 0 0

Корейская компания готовит свой первый серийный пикап, подтверждением чему является появившееся на днях в Сети видео с закамуфлированным прототипом. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Слухи о появлении в гамме Киа пикапа ходят уже достаточно давно, а на прошлой неделе был впервые замечен прототип с серийным кузовом. Официально название будущей новинки пока не подтверждено, однако ожидается, что она получит имя Tasman — именно этот товарный знак Kia зарегистрировала ещё летом прошлого года. Как будет выглядеть пикап?

Рендер нового пикапа Kia

Пока запечатлённый на парковке испытательный образец практически полностью скрыт под толстым слоем камуфляжа, видна лишь верхняя часть кабины. Здесь можно отметить скруглённые углы лобового стекла, изогнутую подоконную линию и большие угловатые зеркала. Спереди сквозь маскировку проглядываются лишь крупные вертикальные блоки головной оптики (подобные получили уже несколько свежих новинок бренда) и вертикальные перекладины массивной решётки радиатора. В верхней части колёсных арок, судя по видео, разместятся горизонтальные пластиковые накладки. Что же касается кормы будущего пикапа, которая пока полностью закрыта камуфляжем, то мы изобразили вариант с фонарями в стиле флагманского электрического кроссовера EV9.

Рендер нового пикапа Kia

Ожидается, что новый пикап получит рамную конструкцию, которая можем быть унифицирована с внедорожником Mohave. У него же новинка может позаимствовать дизельный мотор: на домашнем рынке в Южной Корее Mohave предлагается с турбодизелем V6 3.0 мощностью 257 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Kia Mohave
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Kia Mohave
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Kia Mohave
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Премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы, а её основными рынками станут Австралия и Новая Зеландия.

Между тем, ранее в этом месяце стартовали продажи нового компактного хэтчбека Kia K3, пришедшего на смену Rio.

пикап рендеры "Колёса.ру" новинки KIA KIA Tasman

 

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