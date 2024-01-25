Брутальный пикап Kia Tasman попался шпионам

О том, что компания Kia все-таки решилась на выпуск пикапа, известно давно. Замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались папарацци, и вот свежие кадры: их сделали в родной для марки Корее, видео опубликовано на YouTube-канале Woopa TV. К слову, ранее Kia зарегистрировала название Tasman – считается, что оно предназначено именно для грузовика.
От камуфляжа машина еще не избавилась, но прикинуть, каким будет дизайн, уже можно. Любопытно, что застуканные прежде образцы спереди почти дословно копировали нынешний внедорожник Kia Mohave. А вот у пикапа на новых кадрах оригинальный облик. Вероятно, до этого компания использовала Mohave в качестве мула, сейчас же мы видим серийный кузов.
Особенности экстерьера Kia Tasman – радиаторная решетка с массивными вертикальными плашками, крупные лопухи зеркал и вертикальные же блоки фар. Кроме того, на колесных арках имеются внушительные пластиковые накладки.
Предполагается, что пикап имеет рамную конструкцию, и что в моторную гамму войдут дизели. К примеру, упомянутый выше рамный внедорожник Kia Mohave в Корее сейчас представлен с турбодизелем V6 3.0 мощностью 257 л.с. Разумеется, у грузовика будет полный привод.
По предварительной информации, Kia Tasman станет глобальной моделью, причем особо его ждут в Австралии: местные СМИ пишут, будто марка официально анонсирует пикап уже в марте.
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