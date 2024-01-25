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Брутальный пикап Kia Tasman попался шпионам

25.01.2024 154 0 4

По неофициальным данным, свой грузовик марка анонсирует грядущей весной. Ожидается, что модель будет глобальной.

О том, что компания Kia все-таки решилась на выпуск пикапа, известно давно. Замаскированные тестовые прототипы уже не раз попадались папарацци, и вот свежие кадры: их сделали в родной для марки Корее, видео опубликовано на YouTube-канале Woopa TV. К слову, ранее Kia зарегистрировала название Tasman – считается, что оно предназначено именно для грузовика.

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От камуфляжа машина еще не избавилась, но прикинуть, каким будет дизайн, уже можно. Любопытно, что застуканные прежде образцы спереди почти дословно копировали нынешний внедорожник Kia Mohave. А вот у пикапа на новых кадрах оригинальный облик. Вероятно, до этого компания использовала Mohave в качестве мула, сейчас же мы видим серийный кузов.

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Особенности экстерьера Kia Tasman – радиаторная решетка с массивными вертикальными плашками, крупные лопухи зеркал и вертикальные же блоки фар. Кроме того, на колесных арках имеются внушительные пластиковые накладки.

Предполагается, что пикап имеет рамную конструкцию, и что в моторную гамму войдут дизели. К примеру, упомянутый выше рамный внедорожник Kia Mohave в Корее сейчас представлен с турбодизелем V6 3.0 мощностью 257 л.с. Разумеется, у грузовика будет полный привод.

По предварительной информации, Kia Tasman станет глобальной моделью, причем особо его ждут в Австралии: местные СМИ пишут, будто марка официально анонсирует пикап уже в марте.

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