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  • Kia Mohave лишился «клыков» в новой топ-версии (зато доработали салон)

Kia Mohave лишился «клыков» в новой топ-версии (зато доработали салон)

08.05.2020 14 0 0

Компания Kia объявила о старте продаж нового варианта исполнения рестайлингового внедорожника. От прочих версий такая модель отличается дизайном экстерьера и отделкой салона.

 

Преобразившийся рамный Kia Mohave стартовал в Корее в сентябре прошлого года, там модель получила «фамилию» Master. На родине обновленный автомобиль приняли более чем тепло. Так, если дореформенный внедорожник с января по август 2019-го обрел 1986 владельцев, то в период с сентября по декабрь выбор на вездеходе остановили уже 7252 клиента. Ну а за первые три месяца 2020-го рестайлинговый Mohave разошелся на домашнем рынке тиражом в 4598 экземпляров – это в 5,6 раза больше, чем годом ранее. На волне успеха модели компания Kia запускает в Корее новую топ-версию – Gravity.

Внешне от прочих вариантов Mohave Gravity отличается радиаторной решеткой — у нее иной рисунок и нет «клыков». Вдобавок 20-дюймовые диски топового внедорожника выполнены в черном цвете.

Kia Mohave Gravity
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Kia Mohave Gravity
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Внутри – обитые алькантарой рулевое колесо, бокс-подлокотник и дверные панели. Кроме того, у Mohave Gravity диодная подсветка имеется не только на глянцевой вставке перед передним пассажиром, но и на дверях. Как и остальные версии, топ-исполнение доступно с пяти-, шести- или семиместным салоном. Кстати, во всех комплектациях шестиместного вездехода во втором ряду теперь есть подстаканники, плюс увеличены подголовники сидений.

Также в списке оборудования Kia Mohave Gravity значатся: светодиодная оптика, виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма (у дореформенной модели 8-дюймовый экран), проекционный дисплей, системы предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль, ассистент выезда с парковки задним ходом.

Kia Mohave Gravity
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Kia Mohave Gravity
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Kia Mohave Gravity
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Kia Mohave Gravity
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В Корее обновленный Mohave доступен с одним двигателем – это прежний турбодизель V6 3.0 мощностью 260 л.с. (560 Нм), который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». При этом электронную систему управления полным приводом для обновленной модели модернизировали – появилось несколько режимов движения (по песку, грязи и снегу, их можно выбрать с помощью шайбы на центральном тоннеле). А электроусилитель руля у рестайлингового вездехода выполнен по схеме R-MDPS (электромотор усилителя расположен на рулевой рейке).

Цена пятиместного Mohave Gravity – от 55 470 000 вон (около 3 354 000 рублей по текущему курсу), семиместный внедорожник стоит от 56 120 000 вон (3 393 000 рублей), а за шестиместную версию с отдельными креслами во втором ряду просят минимум 56 520 000 вон (3 417 000 рублей). Отметим, цена предыдущего топового варианта – от 51 820 000 вон (3 133 000 рублей).

Стандартный обновленный Kia Mohave
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Стандартный обновленный Kia Mohave
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Стандартный обновленный Kia Mohave
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До России рестайлинговый Kia Mohave должен добраться в 2020-м, такая модель уже сертифицирована для нашего рынка. Правда, Gravity в РФ, скорее всего, продавать не будут.

Между тем ранее в Корее новые дорогие комплектации появились и у флагманского кроссовера Hyundai Palisade, причем объем переделок у этой модели еще больше. Палисад также обещан России, но ОТТС он пока не получил.

внедорожник Корея авторынок новинки KIA KIA Mohave

 

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