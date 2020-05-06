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  • Обещанный России кроссовер Hyundai Palisade обрёл VIP-версию с переделанным салоном

Обещанный России кроссовер Hyundai Palisade обрёл VIP-версию с переделанным салоном

06.05.2020 1497 0 0

Компания Хёндэ обновила флагманский SUV для домашнего рынка. У модели появились новые богатые комплектации, а вот моторы прежние — на родине кросс представлен с бензиновым V6 и турбодизелем.

 

Мировая премьера трехрядного кроссовера Hyundai Palisade длиной почти пять метров состоялась осенью 2018-го, а уже в декабре стартовали продажи в Корее. На родине модель приняли более чем тепло: по итогам 2019-го Палисад стал вторым по популярности SUV марки, он разошелся тиражом в 52 299 экземпляров (впереди – Santa Fe, 86 198 единиц). А теперь на домашний рынок выходит Palisade 2020 модельного года.

Главное – кроссовер получил сразу две новые дорогие комплектации (то есть количество вариантов исполнения увеличилось до четырех). Первая зовется Calligraphy, у такого Palisade радиаторная решетка с другим рисунком, слегка подретушированный передний бампер, плюс 20-дюймовые диски нового дизайна. Еще для модели предусмотрен эксклюзивный цвет кузова – темно-зеленый.

Hyundai Palisade Calligraphy
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Hyundai Palisade Calligraphy
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Hyundai Palisade Calligraphy
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Внутри – обитые кожей Nappa кресла, появилась виртуальная «приборка» с экраном диагональю 12,3 дюйма (впервые для модели в Корее), рулевое колесо отделано перфорированной кожей. Также в списке оборудования значатся контурная подсветка, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и проекционный дисплей, еще по салону «разбросаны» микрофоны, благодаря чему водитель и пассажиры могут общаться, не повышая голоса (есть и режим, отключающий громкоговорители в задней части, дабы пассажиры могли вздремнуть). Ну и конечно, весь набор систем безопасности.

Hyundai Palisade Calligraphy

Вторая новая версия зовется VIP, ее сделали на базе Calligraphy, отличие – переделанный интерьер. Так, во втором ряду Hyundai Palisade VIP между креслами установили «тумбу»: она выполняет роль подлокотника, в нее же встроены ионизатор воздуха, подстаканники с функцией подогрева/охлаждения и сенсорная панель, на которую выведено управление тем самым ионизатором и планшетами, закрепленными в спинках передних сидений. Сами кресла второго ряда – с новыми подголовниками, в них встроены динамики. А в подлокотниках задних дверей появились площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Hyundai Palisade VIP
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Hyundai Palisade VIP
2 / 3
Hyundai Palisade VIP
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Прежним комплектациям – Exclusive и Prestige – тоже положены обновки: мультимедиа с экраном 10,25 дюйма уже в «базе» (ранее — 8"), за доплату можно заказать цифровую панель приборов, аксессуары для животных (например, специальные чехлы) и пакет Trailer Package (в него входят фаркоп для буксировки прицепов и усиленная система охлаждения мотора). Вдобавок расширена палитра цветов кузова (добавлена вишневая эмаль).

Как и прежде, в Корее Hyundai Palisade доступен с бензиновым мотором V6 3.8 GDI (295 л.с.) и четырехцилиндровым турбодизелем 2.2 e-VGT (202 л.с.), оба сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный HTRAC (с многодисковой муфтой подключения задней оси).

Hyundai Palisade VIP

Кроссовер 2020 модельного года в базовой версии Exclusive стоит от 34 970 000 вон (около 2 108 000 рублей по актуальному курсу), Palisade Prestige – от 40 470 000 вон (2 440 000 рублей), цена комплектации Calligraphy начинается с 45 670 000 вон (2 753 000 рублей), а VIP стоит от 51 370 000 вон (3 097 000 рублей). Пока неизвестно, появятся ли два последних варианта за пределами Кореи.

В России Palisade официально пока не представлен, однако нам кроссовер тоже обещан: о планах вывести модель на российский рынок в интервью «Колёсам» ранее рассказал глава местного подразделения компании. Ожидалось, что в РФ продажи стартуют в середине 2020-го, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 сроки могли передвинуть.

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