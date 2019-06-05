Кирилл Антонов и Егор Огородников стали сильнейшими в гонках на «Slovakia Ring»

Нехватка топлива у лидера гонки второго дивизиона, вырванное первое место Антонова за круг до финиша и уверенная победа Егора Огородникова во второй гонке первого дивизиона.

Только что завершился второй этап чемпионата LADA e-Championship 2019, гонки которого подарили нам массу смешанных эмоций и новых поводов для разговора. Сражение двух лидеров во втором дивизионе принесло одному из них «свалившуюся» победу, а для другого стало поводом для разочарования. Невероятная борьба от старта до финиша между Антоновым и Курбановым закончилась триумфом для первого. Уверенное лидерство Егора Огородникова на протяжении всей второй гонки в Словакии.

Второй дивизион

Первыми на свою квалификационную сессию на трассе Словакия Ринг выехали гонщики, из второго дивизиона расположившиеся с 26 по 50 место в отборочных зачетах. Борьба за поул была настолько плотной, что пилоты, занявшие первые четыре места на стартовой решетке, были в одной десятой секунде. Обладателем поул-позиции стал гонщик из Липецка – Александр Ежов, поставив абсолютно лучшее время круга 2:09:277.

Нужно отметить, что среди участников, пробившихся в финальную стадию соревнований, есть самые что ни наесть реальные пилоты, которые выступают в нынешнем сезоне Российской серии кольцевых гонок. Михаил Симонов участник РСКГ в классе машин «Национальный» занял седьмую строчку показав время 2:09:552, а Владимир Шешенин вице-чемпион России Российской серии кольцевых гонок в классе машин «Туринг» стал двенадцатым со временем 2:09:781.

Михаил Симонов блестяще среагировал на погасшие огни светофора и сумел опередить соперников в первом повороте. Уверенно возглавляя пелотон на протяжении почти всей гонки, все шло к тому, что победа была в кармане, но, внезапный сход за один круг до финиша из-за нехватки топлива позволил подняться на первое место пилоту из Санкт-Петербурга Алексею Карпову. Он выиграл гонку второго этапа чемпионата LADA e-Championship на трассе Словакия Ринг во втором дивизионе.

«Победа далась мне довольно легко, и, конечно же, не без везения. Важной для меня стала сама квалификация, где мне нужно было собрать хотя бы один чистый и идеальный круг, что бы стартовать с первого или второго места. Ибо самое сложное, это пройти все повороты чисто и правильно на одном круге. Я стартовал со 2го места, и планировал по внутренней стороне первого поворота, обогнать лидера. А Михаила Симонова я совершенно не ожидал увидеть перед собой, сразу же в первом повороте. Дальнейшая гонка для меня, шла в преследовании Михаила в течение почти всего времени, всю ситуацию я контролировал, но серьезно приблизиться на дистанцию атаки не удавалось. Но ещё больше я не ожидал увидеть, как его машина за круг до финиша замедлится и пропустит меня на первое место. Сам же Михаил ошибся с количеством топлива на гонку и ему не хватило до конца. Возможно, в этом был секрет его скорости — в малом количестве топлива. Но лучше залить чуть больше, чем так сильно рисковать и просто не добиться ничего. Первое место — самый лучший итог гонки. Та самая цель, к которой я и шёл в течение нескольких дней. В первом дивизионе кипит борьба. Я считаю фаворитом Егора Огородникова, а так же Эльмара Курбанова. Но это гонки и произойти может всё что угодно. Впереди еще 5 этапов, и ездить во втором дивизионе это не моя общая цель», — рассказал после финиша Алексей.

Первый дивизион

Григорий Иванов стал быстрейшим во второй квалификации на этапе в Словакии Ринг. В самом начале заездов гонщик из Ижевска показал время 2:08:485, которое не смог побить ни он сам, ни его соперники. Второе время показал молодой гонщик из Твери Кирилл Антонов, отстав на 0,057 сек., замкнул тройку быстрейших со временем 2:08:548 лидер общего зачета чемпионата Эльмар Курбанов.

В топ-25 пробился представитель реального автоспорта Егор Санин – участник серии РСКГ и призер этапов Чемпионата Европы по ралли-кроссу, установив время по итогам квалификационной сессии 2:09:269, что позволило занять шестнадцатую позицию на стартовой решетке.

Иванов по ходу старта первого круга теряет сразу две позиции, пропуская вперед и Антонова и Курбанова. В середине гонки Кирилл Антонов допускает маленькую ошибку, которой моментально воспользовался Эльмар Курбанов в борьбе за лидерство, а Павел Муконин между делом на этом отрезке трассы выходит на третью позицию, опередив по внешнему радиусу Григория Иванова. И хотя еще за два круга до финиша лидировал Курбанов, на последний круг в первый поворот бок о бок он заходил с Антоновым, а уже во втором повороте оставшись на внешнем радиусе, Кирилл возвращает себе первую позицию. Блестящий маневр – так охарактеризовал действие Михаил Грачев, наш многократный победитель этапов международной серии TCR International Series. В итоге Кирилл Антонов за один круг до финиша вырывает победу в первой гонке первого дивизиона. Эльмар Курбанов второй, ну а третьим с отставанием в семь десятых становится Павел Муконин.

Во второй гонке с реверсивным стартом с первой позиции уверенно стартовал Антон Марьянский. Он не только отлично смог среагировать на погасшие огни светофора, но и создал небольшой отрыв к концу первого круга, таким образом, не подпустив на дистанцию атаки своих соперников. В середине первого круга Кирилл Антонов и Павел Муконин, пилоты которые боролись за победу в первом заезде, откатились в хвост пелотона после ошибки спровоцировавший массовый завал. На пятнадцатой минуте гонки в связке последних поворотов, перед стартовой прямой Александр Носир опережает Антона Марьянского и выходит на первое место. Но уже перед первым поворотом, оказавшись между Марьянским и Огородниковым, получает небольшой удар от последнего, и машина оказывается на гравии, что моментально приводит к потере 9 позиций.

После этого вперед вырывается Егор Огородников и, поддерживая очень высокий темп в гонке, добирается до финиша одерживая первую победу в чемпионате. Главным преследователем лидера стал Антон Марьянский, финишировав вторым. Григорий Иванов, еще один из тех пилотов, который задавал темп в первом заезде, замыкает тройку лидеров с отставанием в 2,2 сек. Что касается Кирилла Антонова, то клетчатый флаг он увидел на девятой позиции в общем зачете, отстав от лидера на 12,2 сек.

Сразу после гонки Кирилл Антонов в комментарии отметил: «Победа в первой гонке далась спокойно, так как ситуация контролировалась. Я ожидал прессинга со стороны Эльмара и рассчитывал время для контр-атаки перед финишем. Я доволен первой гонкой, получилось показать красивую и чистую борьбу. Вторая гонка сложилась не очень хорошо. Не повезло оказаться, как говорится, не в том месте, не в то время. Получилось собраться и догнать соперников, но не доволен тем, что не удалось быстро прорваться сквозь пелотон и вырваться в топ. Позади два не очень хорошо сложившихся этапа. В дальнейшем буду пробовать аккуратней стартовать в реверсе, чтобы не попадать в центры завала. Я думаю, что на следующие гонки многие пилоты будут еще сильнее готовиться и конкуренция будет только расти. Для себя могу отметить, что я к этому этапу готовился плоховато и надеюсь исправить это в следующие разы».

«Не сказал бы, что было очень тяжело. Скорее это просто стечение обстоятельств, все-таки победу я оформил благодаря реверсу в первую очередь. Впереди соперники были не такие сильные, я их обогнал в начале гонки, дальше оставалось довести дело до конца. В целом я очень доволен. Если честно, я не рассчитывал даже на топ-5 в обеих гонках, потому что пришлось ехать почти без подготовки. Пока что первые гонки показывают, что стабильность в этом чемпионате намного важнее скорости, это сильно радует», — ответил победитель второго заезда в первом дивизионе Егор Огородников.