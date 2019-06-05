Кирилл Антонов и Егор Огородников стали сильнейшими в гонках на "Slovakia Ring"

Кирилл Антонов и Егор Огородников стали сильнейшими в гонках на «Slovakia Ring»

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Нехватка топлива у лидера гонки второго дивизиона, вырванное первое место Антонова за круг до финиша и уверенная победа Егора Огородникова во второй гонке первого дивизиона.
 

Только что завершился второй этап чемпионата LADA e-Championship 2019, гонки которого подарили нам массу смешанных эмоций и новых поводов для разговора. Сражение двух лидеров во втором дивизионе принесло одному из них «свалившуюся» победу, а для другого стало поводом для разочарования. Невероятная борьба от старта до финиша между Антоновым и Курбановым закончилась триумфом для первого. Уверенное лидерство Егора Огородникова на протяжении всей второй гонки в Словакии.

Второй дивизион

Первыми на свою квалификационную сессию на трассе Словакия Ринг выехали гонщики, из второго дивизиона расположившиеся с 26 по 50 место в отборочных зачетах. Борьба за поул была настолько плотной, что пилоты, занявшие первые четыре места на стартовой решетке, были в одной десятой секунде. Обладателем поул-позиции стал гонщик из Липецка – Александр Ежов, поставив абсолютно лучшее время круга 2:09:277.

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Нужно отметить, что среди участников, пробившихся в финальную стадию соревнований, есть самые что ни наесть реальные пилоты, которые выступают в нынешнем сезоне Российской серии кольцевых гонок. Михаил Симонов участник РСКГ в классе машин «Национальный» занял седьмую строчку показав время 2:09:552, а Владимир Шешенин вице-чемпион России Российской серии кольцевых гонок в классе машин «Туринг» стал двенадцатым со временем 2:09:781.

Михаил Симонов блестяще среагировал на погасшие огни светофора и сумел опередить соперников в первом повороте. Уверенно возглавляя пелотон на протяжении почти всей гонки, все шло к тому, что победа была в кармане, но, внезапный сход за один круг до финиша из-за нехватки топлива позволил подняться на первое место пилоту из Санкт-Петербурга Алексею Карпову. Он выиграл гонку второго этапа чемпионата LADA e-Championship на трассе Словакия Ринг во втором дивизионе.

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«Победа далась мне довольно легко, и, конечно же, не без везения. Важной для меня стала сама квалификация, где мне нужно было собрать хотя бы один чистый и идеальный круг, что бы стартовать с первого или второго места. Ибо самое сложное, это пройти все повороты чисто и правильно на одном круге. Я стартовал со 2го места, и планировал по внутренней стороне первого поворота, обогнать лидера. А Михаила Симонова я совершенно не ожидал увидеть перед собой, сразу же в первом повороте. Дальнейшая гонка для меня, шла в преследовании Михаила в течение почти всего времени, всю ситуацию я контролировал, но серьезно приблизиться на дистанцию атаки не удавалось. Но ещё больше я не ожидал увидеть, как его машина за круг до финиша замедлится и пропустит меня на первое место. Сам же Михаил ошибся с количеством топлива на гонку и ему не хватило до конца. Возможно, в этом был секрет его скорости — в малом количестве топлива. Но лучше залить чуть больше, чем так сильно рисковать и просто не добиться ничего. Первое место — самый лучший итог гонки. Та самая цель, к которой я и шёл в течение нескольких дней. В первом дивизионе кипит борьба. Я считаю фаворитом Егора Огородникова, а так же Эльмара Курбанова. Но это гонки и произойти может всё что угодно. Впереди еще 5 этапов, и ездить во втором дивизионе это не моя общая цель», — рассказал после финиша Алексей.

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Первый дивизион

Григорий Иванов стал быстрейшим во второй квалификации на этапе в Словакии Ринг. В самом начале заездов гонщик из Ижевска показал время 2:08:485, которое не смог побить ни он сам, ни его соперники. Второе время показал молодой гонщик из Твери Кирилл Антонов, отстав на 0,057 сек., замкнул тройку быстрейших со временем 2:08:548 лидер общего зачета чемпионата Эльмар Курбанов.

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В топ-25 пробился представитель реального автоспорта Егор Санин – участник серии РСКГ и призер этапов Чемпионата Европы по ралли-кроссу, установив время по итогам квалификационной сессии 2:09:269, что позволило занять шестнадцатую позицию на стартовой решетке.

Иванов по ходу старта первого круга теряет сразу две позиции, пропуская вперед и Антонова и Курбанова. В середине гонки Кирилл Антонов допускает маленькую ошибку, которой моментально воспользовался Эльмар Курбанов в борьбе за лидерство, а Павел Муконин между делом на этом отрезке трассы выходит на третью позицию, опередив по внешнему радиусу Григория Иванова. И хотя еще за два круга до финиша лидировал Курбанов, на последний круг в первый поворот бок о бок он заходил с Антоновым, а уже во втором повороте оставшись на внешнем радиусе, Кирилл возвращает себе первую позицию. Блестящий маневр – так охарактеризовал действие Михаил Грачев, наш многократный победитель этапов международной серии TCR International Series. В итоге Кирилл Антонов за один круг до финиша вырывает победу в первой гонке первого дивизиона. Эльмар Курбанов второй, ну а третьим с отставанием в семь десятых становится Павел Муконин.

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Во второй гонке с реверсивным стартом с первой позиции уверенно стартовал Антон Марьянский. Он не только отлично смог среагировать на погасшие огни светофора, но и создал небольшой отрыв к концу первого круга, таким образом, не подпустив на дистанцию атаки своих соперников. В середине первого круга Кирилл Антонов и Павел Муконин, пилоты которые боролись за победу в первом заезде, откатились в хвост пелотона после ошибки спровоцировавший массовый завал. На пятнадцатой минуте гонки в связке последних поворотов, перед стартовой прямой Александр Носир опережает Антона Марьянского и выходит на первое место. Но уже перед первым поворотом, оказавшись между Марьянским и Огородниковым, получает небольшой удар от последнего, и машина оказывается на гравии, что моментально приводит к потере 9 позиций.

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После этого вперед вырывается Егор Огородников и, поддерживая очень высокий темп в гонке, добирается до финиша одерживая первую победу в чемпионате. Главным преследователем лидера стал Антон Марьянский, финишировав вторым. Григорий Иванов, еще один из тех пилотов, который задавал темп в первом заезде, замыкает тройку лидеров с отставанием в 2,2 сек. Что касается Кирилла Антонова, то клетчатый флаг он увидел на девятой позиции в общем зачете, отстав от лидера на 12,2 сек.

Сразу после гонки Кирилл Антонов в комментарии отметил: «Победа в первой гонке далась спокойно, так как ситуация контролировалась. Я ожидал прессинга со стороны Эльмара и рассчитывал время для контр-атаки перед финишем. Я доволен первой гонкой, получилось показать красивую и чистую борьбу. Вторая гонка сложилась не очень хорошо. Не повезло оказаться, как говорится, не в том месте, не в то время. Получилось собраться и догнать соперников, но не доволен тем, что не удалось быстро прорваться сквозь пелотон и вырваться в топ. Позади два не очень хорошо сложившихся этапа. В дальнейшем буду пробовать аккуратней стартовать в реверсе, чтобы не попадать в центры завала. Я думаю, что на следующие гонки многие пилоты будут еще сильнее готовиться и конкуренция будет только расти. Для себя могу отметить, что я к этому этапу готовился плоховато и надеюсь исправить это в следующие разы».

«Не сказал бы, что было очень тяжело. Скорее это просто стечение обстоятельств, все-таки победу я оформил благодаря реверсу в первую очередь. Впереди соперники были не такие сильные, я их обогнал в начале гонки, дальше оставалось довести дело до конца. В целом я очень доволен. Если честно, я не рассчитывал даже на топ-5 в обеих гонках, потому что пришлось ехать почти без подготовки. Пока что первые гонки показывают, что стабильность в этом чемпионате намного важнее скорости, это сильно радует», — ответил победитель второго заезда в первом дивизионе Егор Огородников.

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Итоги первой гонки первого дивизиона
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Итоги второй гонки первого дивизиона
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Итоги гонки второго дивизиона
Спорт
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