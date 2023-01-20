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Китайская Nio проиграла Audi в суде: марке придётся переименовать несколько моделей

20.01.2023 97 0 0

Теперь марке придётся дать другие имена электрическим кроссоверам ES6 и ES8, представленным на европейском рынке.

Китайский электромобильный стартап Nio сравнительно молодой: его история началась в 2014 году, во главе стоит предприниматель Уильям Ли. Завод компании был построен в городе Хэфэй. Сейчас модельная линейка «поднебесного» бренда включает в себя среднеразмерный седан ET5, паркетник ES6, его купеобразный вариант EC6, кроссовер ES7, его купеобразную версию EC7, большой флагманский седан ET7, а также большой флагманский кроссовер ES8, представленный сразу в двух поколениях.

На фото: Nio ES8 второго поколения

Официально о выходе на старосветский рынок Nio рассказала в 2021 году: «первопроходцем» стал большой кроссовер ES8. По данным Carsalesbase, за первые десять месяцев прошлого года кроссовер разошёлся здесь тиражом в 844 экземпляра. Однако появление бренда в Европе прошло не гладко: марке Audi не пришлись по вкусу названия моделей Nio.

Немецкая компания подала в суд на китайский стартап в октябре 2021 года: в Ауди сочли, что названия кроссоверов Nio ES6, ES7 и ES8 слишком похожи на S6, S7 и S8, которые числятся за Audi. По мнению истцов, это может ввести покупателей в заблуждение. Теперь мюнхенский суд принял решение – не в пользу Nio.

На фото: Nio ES7 (на европейском рынке — EL7)

Как сообщает немецкое издание Automobilwoche, судья согласился с тем, что названия указанных моделей Nio фактически не повторяют названия автомобилей Audi, однако он счёл, что дополнительная литера «E» является «недостаточно отличительной», так что в итоге имена, по его мнению, всё же слишком похожи на слух.

При этом в постановлении суда есть упоминание о том, что иногда автопроизводители используют букву «E» в качестве указание на модификацию, если речь идёт, к примеру, об электрической/иным образом электрифицированной версии. Судья пояснил, что в названиях ES6, ES7 и ES8 люди могли видеть «Е» как дополнительную литеру и интерпретировать её как указание на тип техники автомобилей.

На фото: Nio ES6

Нынешнее решение не является окончательным: в Nio заявили, что рассматривают возможность обжаловать этот вердикт, так как не считают, что нарушили права на товарные знаки Audi. Так не менее, по информации немецкого издания, в качестве наказания для китайского премиального бренда предусмотрен либо штраф в размере 250 тыс. евро, либо лишение свободы для главы представительства Nio в Германии на срок до шести месяцев.

Пока что компании Nio запретили рекламировать модели ES6 и ES8 в Германии. При этом сейчас у производителя есть возможность продвигать на этом рынке переименованный кроссовер ES7, который в октябре сменил в регионе название на EL7. Согласно информации издания CarNewsChina, которое ссылается на собственные источники, в дальнейшем Nio переименует всю линейку ES на EL в Европе, а на домашнем рынке изменений не будет.

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