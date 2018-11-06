Комфорт для автопутешественников: для придорожных зон с кафе и заправками придумают правила

Комфорт для автопутешественников: для придорожных зон с кафе и заправками придумают правила

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Требования к зонам дорожного сервиса пропишут в ГОСТе. Их разработает госкомпания «Автодор», которая занимается строительством и обслуживанием платных трасс в стране.

Автодор уже подготовил проект нового ГОСТа и отправил его на общественное обсуждение. В случае одобрения он вступит в силу в конце 2019 года. Речь в документе идёт о придорожных многофункциональных зонах, которые включают в себя АЗС, кафе, стоянки, мотели, кемпинги и автосервисы. В проекте есть требования к числу мест на парковках, к количеству номеров в гостиницах, к мощности заправок и т.д.

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Все новые нормы, придуманные Автодором, перечислены в проекте ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса. Требования к размещению и обустройству». Кстати, несмотря на то, что разработку взяла на себя компания, занимающаяся платными трассами, нормы будут актуальны для всех российских автодорог. Просто в 2010-2017 годах на платных дорогах под управлением Автодора появилось 46 МФЗ, а у Росавтодора их пока что насчитывается всего семь.

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До 2020 года на платных трассах построят ещё 80 МФЗ, на бесплатных федеральных дорогах уже в проекте находится 41 объект, в ближайшие годы планируется обустроить ещё 271 такую зону, об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас единых требований к многофункциональным зонам нет. Поэтому в Автодоре применяют внутренний регламент 2013 года. Также часть используемых норм есть в ГОСТе «Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», который был опубликован в 2014 году.

Новый ГОСТ, в случае одобрения, коснётся только строительства новых МФЗ, переделывать ныне действующие придорожные зоны их владельцев никто не заставит. Для начала Автодор предлагает обязать владельцев строить на автомагистралях (то есть дорогах 1-ой категории) заправки с кафе через каждые 60 км, на других автодорогах – как минимум через каждые 200 км.

Многофункциональная зона, по мнению разработчиков, должна включать в себя автозаправку (не менее двух видов топлива), кафе / ресторан, магазин, площадку для отдыха, площадку «самообслуживания» с устройством для подкачки шин, отапливаемые туалеты, мусоросборники, банкомат и телефон. В качестве опций Автодор предлагает строить также автостоянки, мойки, автосервисы с шиномонтажом, медпункты, прачечные, мотели, стоянки для автокемперов, а также площадки для выгула животных, небольшие рынки для продажи местных продуктов / сувениров, вертолётные площадки, павильоны для проведения презентаций и выставок.

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ГОСТ предлагает рассчитывать нужное число парковочных мест исходя из интенсивности движения. Так, при трафике свыше 40 тысяч машин в сутки на стоянке должно быть не менее 40-50 машино-мест, на заправке в составе МФЗ – минимум 10 парковочных мест, при мотеле – не менее одного парковочного места на два номера. При этом электронные табло с указанием количества свободных мест предположительно будут устанавливать за 800 метров от придорожной зоны (чтобы водитель успел сбросить скорость в случае необходимости).

Также с помощью трафика начнут рассчитывать и требуемую вместимость мотелей, а также мощность АЗС. Если в сутки дорогой пользуется свыше 40 тысяч водителей, то в отеле должно быть не менее 40 номеров; станция должна обеспечивать более 1 тысячи заправок ежесуточно. Следуя правительственным «настроениям», Автодор рекомендует устанавливать в том числе и зарядки для электромобилей.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , Автодор , платные трассы , придорожный сервис , российские дороги
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