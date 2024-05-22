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Компактный кроссовер Skoda Elroq показался на первом тизере

22.05.2024 167 0 0

Дебют нового «зелёного» паркетника чешской марки, оформленного в стиле концепта Vision 7S, намечен на осень текущего года.

Согласно плану Skoda, к 2026 году в линейке бренда будет шесть полностью электрических моделей. К 2027-му совокупный объём инвестиций в «зелень» в общей сложности должен добраться до отметки 5,6 млрд евро. В апреле прошлого года чешский производитель презентовал график появления новинок: на 2024-й намечен дебют компактного электрического паркетника с рабочим названием Compact.

Будущие новинки Skoda

Известно, что серийная модель поступит в продажу под именем Elroq. Сообщается, что этот электрокар станет первенцем с новым фирменным дизайном, оформленным в соответствии с концептом Vision 7S, представленным в 2022 году, а также ему достанется новый логотип Skoda. Сегодня марка показала первый тизер будущего паркетника.

Тизер Skoda Elroq (высветленная версия)
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Тизер Skoda Elroq
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На снимке не в полном объёме видна передняя часть Skoda Elroq. Судя по тизеру, у нового паркетника чешской марки будут рейлинги на крыше, традиционные наружные зеркала, выштамповки на капоте, а также светодиодная головная оптика в виде широкой полосы со штрихами фар, которые соединены друг с другом светящими тонкими полосками, расходящимися в стороны от центра.

Эскиз Skoda Elroq

Известно, что длина Skoda Elroq составит примерно 4,5 метра, другие габариты будущей новинки компания пока держит в секрете. Ранее сама Шкода позиционировала этот кроссовер в качестве электрической альтернативы Skoda Karoq (вышел на европейский рынок в 2017 году). Салон новинки пока не рассекречен, но наверняка он будет унифицирован с другими новыми моделями бренда, в том числе SUV начального уровня Skoda Epiq, который дебютировал в середине марта, правда, пока в статусе концепта.

В основу Elroq ляжет модульная платформа MEB разработки Volkswagen. Известно, что эта модель станет третьей моделью Skoda, базирующейся на этой «тележке», после кроссоверов Enyaq и Enyaq Coupe. Известно, что серийная версия нового компактного паркетника дебютирует осенью текущего года, более конкретный срок пока не обозначен. Напомним, до конца 2026 года производитель намерен выпустить ещё шесть моделей, работающих на аккумуляторных батареях.

Одной из грядущих новинок станет уже упомянутый субкомпактный SUV – Skoda Epiq. Известно, что его длина составит 4,1 метра, а также, что он займёт место электромобиля начального уровня. Производство будет налажено на заводе концерна, расположенном в Памплоне (Испания). Ближайшими родственниками окажутся Volkswagen ID.2 и Cupra Raval. В продажу на европейском рынке эта модель поступит в следующем году.

Официальной информации ни о «начинке» Skoda Elroq, ни о технике Epiq пока нет. Касательно стартовой «зелёной» модели в компании рассказали лишь о том, что максимальный запас хода на одной зарядке превысит 400 км.

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