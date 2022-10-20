Компрессорная Mazda MX-5 от британского тюнера BBR: до 250 л.с. за разумные деньги

У Mazda MX-5 огромная армия поклонников по всему миру, многие из которых считают, что японскому спорткару не хватает «лошадок» под капотом, чтобы полностью раскрыть потенциал шасси. Британская компания BBR GTi Ltd уже три десятка лет исправляет этот недостаток, на этой неделе представлен компрессорный апгрейд для 2,0-литровой версии Mazda MX-5 актуального поколения ND.

Компанию BBR основал в 70-х годах прошлого века британский гонщик Дэвид Броди, её название расшифровывается как Brodie Brittain Racing. Изначально BBR занималась тюнингом и подготовкой к гонкам автомобилей Ford, но впоследствии переключилась на Мазды и одной из первых стала предлагать турбонаддув для родстера MX-5. Сегодня BBR готова прокачать MX-5 любого поколения, причём комплексно: помимо увеличения мощности двигателя можно приобрести комплекты доработки подвески, новые колёса, облегчённую систему выпуска и многое другое.

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Для Mazda MX-5 поколения ND, что выпускается с 2015 года, BBR ещё в 2017 году предложила турбонаддув для бензиновых моторов Skyactiv-G объёмом 1,5 и 2,0 л, есть варианты увеличения мощности и без наддува, а теперь появился третий, компрессорный апгрейд. Новый вариант тюнинга предлагается в дух вариантах — Stage 1 и Stage 2, он доступен для машин с 2,0-литровым мотором, выпущенных до обновления лета 2018 года, когда стоковая отдача этого мотора была повышена с 160 л.с. и 200 Нм до 184 л.с. и 205 Нм. Для 184-сильных версий BBR тоже со временем предложит компрессорный апгрейд, ну а пока готова «подкормить» 160-сильные.



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Итак, в роли приводного нагнетателя в данном случае выступает компактный центробежный Rotrex C30-94. С ним в комплекте Stage 1 за 4795 фунтов стерлингов идут ремень с натяжителем, трубопроводы, шланги, манжеты, масляный резервуар, интеркулер, необходимые датчики, спортивный воздушный фильтр K&N Typhoon, крепёж, новая программа управления и проч. В итоге отдача двигателя увеличивается с 160 л.с. и 200 Нм до 225 л.с. и 271 Нм, время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сокращается с 7,3 до 5,3 с.



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Комплект Stage 2 за 6495 фунтов стерлингов добавляет к Stage 1 новую систему выпуска BBR с пониженным сопротивлением, выполненную из нержавеющий стали. Облегчённое «дыхание» позволяет увеличить отдачу мотора до 250 л.с. и 298 Нм, время разгона до 60 миль/ч сокращается до 5,1 с. В виде опции для комплекта Stage 2 предлагается высокопроизводительный интеркулер Forge Motorsport для тех клиентов, кто будет ездить на своей форсированной Мазде предельно агрессивно и хочет получить более устойчивый тепловой баланс двигателя.



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Для сравнения скажем, что апгрейд с турбонаддувом поднимает отдачу 2,0-литрового мотора до 250 л.с. и 320 Нм, но в нём больше деталей и он сложнее в плане монтажа, что может не понравиться клиентам, желающим установить комплект деталей от BBR на свою Мазду самостоятельно.

