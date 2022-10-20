Компрессорная Mazda MX-5 от британского тюнера BBR: до 250 л.с. за разумные деньги

Компанию BBR основал в 70-х годах прошлого века британский гонщик Дэвид Броди, её название расшифровывается как Brodie Brittain Racing. Изначально BBR занималась тюнингом и подготовкой к гонкам автомобилей Ford, но впоследствии переключилась на Мазды и одной из первых стала предлагать турбонаддув для родстера MX-5. Сегодня BBR готова прокачать MX-5 любого поколения, причём комплексно: помимо увеличения мощности двигателя можно приобрести комплекты доработки подвески, новые колёса, облегчённую систему выпуска и многое другое.
Для Mazda MX-5 поколения ND, что выпускается с 2015 года, BBR ещё в 2017 году предложила турбонаддув для бензиновых моторов Skyactiv-G объёмом 1,5 и 2,0 л, есть варианты увеличения мощности и без наддува, а теперь появился третий, компрессорный апгрейд. Новый вариант тюнинга предлагается в дух вариантах — Stage 1 и Stage 2, он доступен для машин с 2,0-литровым мотором, выпущенных до обновления лета 2018 года, когда стоковая отдача этого мотора была повышена с 160 л.с. и 200 Нм до 184 л.с. и 205 Нм. Для 184-сильных версий BBR тоже со временем предложит компрессорный апгрейд, ну а пока готова «подкормить» 160-сильные.
Итак, в роли приводного нагнетателя в данном случае выступает компактный центробежный Rotrex C30-94. С ним в комплекте Stage 1 за 4795 фунтов стерлингов идут ремень с натяжителем, трубопроводы, шланги, манжеты, масляный резервуар, интеркулер, необходимые датчики, спортивный воздушный фильтр K&N Typhoon, крепёж, новая программа управления и проч. В итоге отдача двигателя увеличивается с 160 л.с. и 200 Нм до 225 л.с. и 271 Нм, время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сокращается с 7,3 до 5,3 с.
Комплект Stage 2 за 6495 фунтов стерлингов добавляет к Stage 1 новую систему выпуска BBR с пониженным сопротивлением, выполненную из нержавеющий стали. Облегчённое «дыхание» позволяет увеличить отдачу мотора до 250 л.с. и 298 Нм, время разгона до 60 миль/ч сокращается до 5,1 с. В виде опции для комплекта Stage 2 предлагается высокопроизводительный интеркулер Forge Motorsport для тех клиентов, кто будет ездить на своей форсированной Мазде предельно агрессивно и хочет получить более устойчивый тепловой баланс двигателя.
Для сравнения скажем, что апгрейд с турбонаддувом поднимает отдачу 2,0-литрового мотора до 250 л.с. и 320 Нм, но в нём больше деталей и он сложнее в плане монтажа, что может не понравиться клиентам, желающим установить комплект деталей от BBR на свою Мазду самостоятельно.
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