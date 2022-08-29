Конкурент Pajero Sport от SAIC после рестайлинга превратился в совершенно новую модель

Принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил на автосалоне в Чэнду рамный внедорожник, чье название с китайского можно перевести как Territory. Вездеход объявлен совершенно новой моделью, но на деле это переживший вторую – и более глубокую – модернизацию D90. «Девяностый» же в строю с 2017-го, он, в свою очередь, сделан на базе пикапа Maxus T60, а первый рестайлинг SUV провели в 2020-м, причем тогда модель обрела приставку Pro. К слову, D90 Pro остается в продаже. Ну и напомним, что сама марка Maxus произошла от некогда британской компании LDV, которой в свое время владела Группа ГАЗ (бренд LDV существует и сегодня, он тоже принадлежит концерну SAIC).
Итак, «девяностому» полностью перекроили переднюю часть: Maxus Territory досталась двухэтажная головная оптика, как у модернизированного же пикапа T60 (в Китае такой грузовик тоже считается отдельной моделью с индексом T90), еще вездеход получил прямоугольную радиаторную решетку и более внушительный бампер. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Для модели предусмотрена «внедорожная» резина.
Длина Maxus Territory равна 5046 мм, что на 41 мм больше, чем у исходного D90 Pro. Ширина выросла на 84 мм до 2016 мм, высота увеличена на символичный 1 мм (до 1876 мм), а вот колесная база не изменилась – 2950 мм.
Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и карты дверей. Также заменили виртуальную «приборку», блок управления «климатом» и мультимедийную систему. В списке оборудования еще значатся панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Как и D90 Pro, внедорожник Maxus Territory будет доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном.
Для нового вездехода пока заявлен только один двигатель – дизель 2.0 с двумя турбокомпрессорами, он выдает 218 л.с. и 500 Нм и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Вдобавок мотор имеет надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора. Очевидно, как и у исходного D90 Pro, у Maxus Territory пружинная подвеска и задний неразрезной мост. Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей). «Девяностый» тоже оснащается 218-сильным турбодизелем, но без гибридного довеска. При этом у D90 Pro также имеется младший дизель 2.0 с одним нагнетателем (163 л.с. и 400 Нм), плюс этот вездеход еще бывает с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (218 л.с., 350 Нм).
На китайский рынок Maxus Territory должен выйти до конца текущего года, цены еще не объявлены. Дизельный Maxus D90 Pro там сегодня стоит от 30 000 долларов, бензиновый – от 26 000 долларов.
Скорее всего, Territory отправят и на экспорт – но, видимо, под другим именем (кроссовер Territory есть в линейке Ford). На внешних рынках этот внедорожник будет конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X.
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