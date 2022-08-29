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  • Конкурент Pajero Sport от SAIC после рестайлинга превратился в совершенно новую модель

Конкурент Pajero Sport от SAIC после рестайлинга превратился в совершенно новую модель

29.08.2022 2146 0 3

На данный момент для свежего «поднебесного» вездехода заявлен только топовый турбодизель, тогда как у исходного SUV гамма шире.

 

Принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил на автосалоне в Чэнду рамный внедорожник, чье название с китайского можно перевести как Territory. Вездеход объявлен совершенно новой моделью, но на деле это переживший вторую – и более глубокую – модернизацию D90. «Девяностый» же в строю с 2017-го, он, в свою очередь, сделан на базе пикапа Maxus T60, а первый рестайлинг SUV провели в 2020-м, причем тогда модель обрела приставку Pro. К слову, D90 Pro остается в продаже. Ну и напомним, что сама марка Maxus произошла от некогда британской компании LDV, которой в свое время владела Группа ГАЗ (бренд LDV существует и сегодня, он тоже принадлежит концерну SAIC).

Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Итак, «девяностому» полностью перекроили переднюю часть: Maxus Territory досталась двухэтажная головная оптика, как у модернизированного же пикапа T60 (в Китае такой грузовик тоже считается отдельной моделью с индексом T90), еще вездеход получил прямоугольную радиаторную решетку и более внушительный бампер. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Для модели предусмотрена «внедорожная» резина.

Длина Maxus Territory равна 5046 мм, что на 41 мм больше, чем у исходного D90 Pro. Ширина выросла на 84 мм до 2016 мм, высота увеличена на символичный 1 мм (до 1876 мм), а вот колесная база не изменилась – 2950 мм.

Maxus Territory

Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и карты дверей. Также заменили виртуальную «приборку», блок управления «климатом» и мультимедийную систему. В списке оборудования еще значатся панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Как и D90 Pro, внедорожник Maxus Territory будет доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном.

Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Maxus Territory
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Для нового вездехода пока заявлен только один двигатель – дизель 2.0 с двумя турбокомпрессорами, он выдает 218 л.с. и 500 Нм и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Вдобавок мотор имеет надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора. Очевидно, как и у исходного D90 Pro, у Maxus Territory пружинная подвеска и задний неразрезной мост. Привод – задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей). «Девяностый» тоже оснащается 218-сильным турбодизелем, но без гибридного довеска. При этом у D90 Pro также имеется младший дизель 2.0 с одним нагнетателем (163 л.с. и 400 Нм), плюс этот вездеход еще бывает с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (218 л.с., 350 Нм).

Maxus D90 Pro
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Maxus D90 Pro
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Maxus D90 Pro
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Maxus D90 Pro
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Maxus D90 Pro
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На китайский рынок Maxus Territory должен выйти до конца текущего года, цены еще не объявлены. Дизельный Maxus D90 Pro там сегодня стоит от 30 000 долларов, бензиновый – от 26 000 долларов.

Скорее всего, Territory отправят и на экспорт – но, видимо, под другим именем (кроссовер Territory есть в линейке Ford). На внешних рынках этот внедорожник будет конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X.

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