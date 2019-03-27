Конкурент Renault Sandero Stepway от Fiat может выделиться не только декором

Итальянская марка официально объявила о расширении линейки комплектаций своего компактного хэтчбека – к стандартной и «оспортивленной» версиям скоро присоединится «кроссовер».

«Пятидверка» Fiat Argo дебютировала два года назад. Модель создана для стран Южной Америки, ее производство налажено в Бразилии. О том, что у хэтчбека появится «внедорожная» версия, стало известно еще в 2018-м, но только сейчас марка подтвердила выпуск «кроссовера». Новый вариант исполнения получил к названию приставку Trekking, на бразильский рынок такой хэтч выйдет в апреле.

Пока Fiat распространил только одно изображение кросс-версии (верхнее фото). Разумеется, у Argo Trekking есть пластиковый обвес по периметру кузова. Кроме того, внешне от стандартной модели новинка отличается окрашенными в черный цвет крышей и корпусами наружных зеркал, плюс появились рейлинги, а на капоте – черная же наклейка.

1 / 3 Fiat Argo HGT 2 / 3 Fiat Argo HGT 3 / 3 Fiat Argo HGT

Отметим, у Argo уже есть модификация с черным пластиком – это «оспортивленный» вариант HGT. Однако у такой машины дорожный просвет равен 156 мм, а вот у кросс-хэтча, как ранее предположили бразильские журналисты, этот показатель должен составить 179 мм. Если эти данные верны, то Argo Trekking превзошел локальный Renault Sandero Stepway (160 мм против 195 мм у российской версии), хотя другим конкурентам он все же уступил: у Hyundai HB20X и Ford Ka Trail дорожный просвет равен 206 и 200 мм соответственно.

Ожидается, что в Бразилии «кроссовер» Fiat предложат с четырехцилиндровым двигателем 1.3 Firefly, который, традиционно для этой страны работает и на бензине, и на этаноле. Такой же мотор есть и в гамме стандартного хэтчбека. Бензиновая версия выдает 101 л.с., на этаноле – 109 л.с. У обычной «пятидверки» двигатель сочетается с 5МКП или роботизированной коробкой с одним сцеплением (вместо традиционного рычага — кнопки), но последнюю трансмиссию должны заменить на классический шестиступенчатый «автомат». Также стандартный Argo доступен с трехцилиндровым 1.0 Firefly (72 л.с. на бензине и 77 л.с. на этаноле, 5МКП) и «четверкой» 1.8 E.torQ (135/139 л.с., 5МКП или 6АКП). Привод у хэтчбека только передний.

1 / 3 Базовый Fiat Argo 2 / 3 Базовый Fiat Argo 3 / 3 Базовый Fiat Argo

В Бразилии хэтчбек довольно популярен: в 2018-м Argo разошелся тиражом в 63 011 экземпляров – это восьмое место в общем рейтинге самых продаваемых моделей страны.

Кстати, у Арго есть и четырехдверная модификация – седан зовется Cronos, его производят в Аргентине. За пределы Южной Америки ни «четырехдверку», ни хэтчбек поставлять пока не планируют.