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Конкурент Соляриса от Toyota стал солиднее и богаче в новом поколении

09.08.2022 570 0 3

На данный момент модель представлена с безальтернативным «атмосферником» 1.2, при этом позже у нее может появиться гибридная версия.

 

В Таиланде сегодня состоялась мировая премьера «четырехдверки» Toyota Yaris Ativ нового поколения. Напомним, к маленькому Ярису-хэтчбеку, созданному на «тележке» GA-B и предназначенному для Европы и Японии, эта модель отношения не имеет: седан является прямым наследником простенькой машины серии XP150, в основе которой лежит растянутая версия старой B-платформы. К слову, прежний бюджетник также бывает в виде хэтча, но презентация «пятидверки» следующей генерации еще впереди. А продают недорогое семейство в основном в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, причем на некоторых рынках седан известен как Vios. Ну и добавим, что в том же Таиланде наряду с Yaris Ativ еще доступен другой Vios – это отдельная модель, родственная предыдущему местному Ярису, она на полступеньки выше и в отставку пока не собирается. Впрочем, вернемся к свежему седану.

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Объявлено, что Toyota Yaris Ativ построен на новой платформе, но подробностей в официальном пресс-релизе компании нет. Таиландские СМИ считают, что речь идет о «тележке» DNGA (Daihatsu New Global Architecture; компания Daihatsu принадлежит Тойоте), которая является разновидностью тойотовской TNGA (Toyota New Global Architecture). На этой же «тележке» базируются, например, паркетники-близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Если сравнивать с предыдущим тайским Yaris Ativ, то модель нового поколения чуть короче: ее длина составляет 4425 мм против 4440/4442 мм (зависит от версии). Зато по остальным габаритам свежий седан превзошел предшественника: ширина – 1740 мм (+10 мм), высота – 1480 мм (+5 мм), колесная база – 2620 мм (+70 мм).

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У нового Toyota Yaris Ativ более солидный дизайн: силуэт вытянулся, в задних стойках появились дополнительные окошки, вдобавок «четырехдверка» получила фары в стиле старшей модели Camry. Кстати, сама Тойота сравнивает свою новинку с фастбэком. За доплату предусмотрено несколько «спортивных» пакетов (например, можно заказать агрессивный обвес или крупный спойлер). 

В салоне – лаконичная передняя панель с «парящим» экраном мультимедийной системы, в «приборку» встроены 7-дюймовый дисплей и цифровой спидометр. Кроме того, в компании заявили о том, что улучшено качество материалов отделки. «В базе» имеются светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, ESP, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, мультимедиа-система с 8-дюймовым планшетом и кондиционер. 

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В «средней» комплектации появляются «кожаный» салон, 9-дюймовый сенсорный экран, камера заднего вида и комплекс Toyota Safety Sense (системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы). А топовому седану положены климат-контроль, атмосферная подсветка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон.

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Toyota Yaris Ativ по-прежнему входит в таиландскую программу Eco Car (в частности, она предполагает бензиновый мотор объемом не более 1300 кубических см и соответствие Евро-5), то есть покупателям седана предоставляют налоговые льготы. Под капотом модели установлен четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, который выдает 94 л.с. и 110 Нм (предшественник тоже оснащался мотором 1.2, но у него отдача чуть скромнее – 92 л.с. и 109 Нм). Двигатель сочетается исключительно с вариатором. При этом, по неофициальным данным, позже «четырехдверка» может получить гибридную версию с установкой на основе мотора 1.5.

Предыдущий Toyota Yaris Ativ для Таиланда
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Предыдущий Toyota Yaris Ativ для Таиланда
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Предыдущий Toyota Yaris Ativ для Таиланда
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В Таиланде за новый Yaris Ativ просят примерно 15 000 – 19 400 долларов. В Азии седан Тойоты конкурирует с Honda City, в других регионах среди соперников также окажется Hyundai Verna/Accent (в РФ это Солярис).

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