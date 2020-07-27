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  • Toyota обновила Yaris «попроще»: пока только в виде седана, обошлись декором

Toyota обновила Yaris «попроще»: пока только в виде седана, обошлись декором

27.07.2020 212 0 1

Премьера рестайлинговой «четырехдверки» японской марки прошла на Филиппинах. Модели подправили дизайн экстерьера, интерьер же прежний, как и техника. Посвежевшую пятидверную версию представят позже.

 

На европейском и японском рынках компания Тойота продает маленький хэтчбек Yaris. А вот в Китае, ЮАР, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под этим названием предлагается более крупная и более простая модель (и, конечно, более дешевая по местным меркам), вдобавок там она бывает еще и в виде седана. На родине марки и в Старом свете недавно стартовал хэтч новой генерации, он переехал на «тележку» GA-B. Но его бюджетная альтернатива (в основе такой машины лежит растянутая версия старой B-платформы) менять поколение пока не собирается, хотя нынешнюю модель и выпускают с 2013-го: Toyota решила ограничиться очередным рестайлингом (предыдущую модернизацию для большинства стран провели в 2017-2018 гг., китайский Ярис дождался обновок лишь в 2019-м).

Первыми модернизированный «бюджетник» получат жители Филиппин, причем там сначала обновили седан, который на местном рынке зовется Vios. Отметим, по итогам прошлого года «четырехдверка» Тойоты является самым продаваемым автомобилем на Филиппинах: реализован 33 181 экземпляр, что на 25% больше по сравнению с 2018-м (кстати, следующие три позиции в рейтинге бестселлеров также занимают модели Toyota – Hilux, Innova и Fortuner). Продажи хэтча Yaris считаются отдельно, и его результат очень скромный – в 2019-м он обрел лишь 182 владельцев (в 2018-м продано 708 штук).

Обновленный седан Toyota Vios и дореформенная модель
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Обновленный седан Toyota Vios и дореформенная модель
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Перемен немного, все они коснулись дизайна передней части: трапециевидную решетку перевернули, то же самое проделали и с L-образными вставками, в которых у дорогих комплектаций размещены круглые противотуманки. Фары сохранили свою форму, но топ-версии теперь положена светодиодная оптика (в исполнениях попроще светодиодными бывают и противотуманки). А еще отказались от отдельных полосок дневных ходовых огней (ДХО теперь непосредственно в блоках фар).

Габариты не изменились: длина седана Toyota Vios/Yaris составляет 4425 мм, колесная база – 2550 мм. То есть это одноклассник наших Hyundai Solaris (4405 и 2600 мм соответственно) и Kia Rio (4400 и те же 2600 мм).

Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Внутри все по-прежнему, новое оборудование филиппинской версии тоже не досталось. Самый дешевый седан имеет три подушки безопасности (фронтальные и коленная, для водителя), кондиционер и аудиосистему. В арсенале топ-версии значатся мультимедийная система с тачскрином, климат-контроль, семь «эйрбэгов», камера заднего вида, кнопка запуска мотора.

Двигатели менять не стали: на Филиппинах седан оснащается бензиновыми атмосферными «четверками» 1NR-FE 1.3 (99 л.с.) и 2NR-FE 1.5 (107 л.с.), оба работают в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Обновленный седан Toyota Vios
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Покупателям предлагаются машины локальной сборки. Цена обновленной «четырехдверки» лежит в диапазоне от 671 000 до 1 071 000 местных песо, что эквивалентно примерно 973 000 – 1 553 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, старая Nissan Almera там обойдется минимум в 657 000 песо (953 000 рублей), цена Kia Soluto (родственник нашего Rio первой генерации) – от 665 000 песо (964 000 рублей), а Hyundai Accent стоит где-то от 800 000 песо (1 160 000 рублей).

«Другой» обновленный хэтчбек Toyota Yaris представят позже, такая «пятидверка» уже засветилась на патентных изображениях (в спецификации для Латинской Америки). Но не исключено, что из-за слабого спроса до Филиппин хэтч все же не доберется.

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