Альтернативный Toyota Yaris: очередной рестайлинг вместо нового поколения

В Европе и Японии компания Тойота продает маленький хэтч Yaris, тогда как в Китае, ЮАР, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки под этим названием предлагается более крупная и более простая модель (серии XP150). На родине марки и в Старом свете недавно стартовал компакт новой генерации, переехавший на «тележку» GA-B. А вот альтернативный Ярис (в его основе лежит растянутая версия старой B-платформы) менять поколение пока не собирается, хотя нынешнюю модель и выпускают с 2013-го: Toyota решила ограничиться очередным рестайлингом (предыдущую модернизацию для большинства стран провели в 2017-2018 гг., китайский Ярис дождался обновок лишь в 2019-м). Патентные изображения посвежевшего хэтчбека внесли в базу аргентинского сертификационного органа, картинки обнаружило местное издание Parabrisas.

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Итак, «пятидверка» обзавелась новым передним бампером, радиаторную решетку «перевернули». У фар прежняя форма, но «начинку» заменили – оптика вроде бы теперь светодиодная. Корму переделывать не стали, фонари и бампер те же, что и у дореформенного хэтча. Пока неизвестно, стал ли пятидверный Yaris длиннее из-за переделанного передка. У дорестайлингового хэтча этот показатель равен 4145 мм, колесная база – 2550 мм.



Салон еще не засвечен, но и внутри кардинальных перемен не ожидается – максимум иные материалы отделки да более свежая версия мультимедийной системы.

Дореформенный хэтчбек Toyota Yaris для Латинской Америки 1 / 3 Дореформенный хэтчбек Toyota Yaris для Латинской Америки 2 / 3 Дореформенный хэтчбек Toyota Yaris для Латинской Америки 3 / 3

Кстати, альтернативный Yaris бывает еще и в виде седана длиной 4425 мм. Изображений обновленной «четырехдверки» на данный момент нет. Впрочем, седан наверняка обновится так же, как и хэтчбек.



Предполагается, что моторы у рестайлингового Toyota Yaris прежние. В той же Аргентине, например, модель доступна с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 107 л.с., который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. В других странах еще есть атмосферные «четверки» 1.2 и 1.3.

Дореформенные хэтчбек и седан Toyota Yaris для Латинской Америки

Официальная премьера обновленного альтернативного Yaris, вероятно, пройдет уже в этом году.



Между тем Тойота также запатентовала в Аргентине дизайн нового компакта, который продают в Европе и Японии. Однако пока непонятно, намерена ли компания вывести маленький Ярис на латиноамериканский рынок в будущем (например, его могли бы продавать под иным именем) или она просто защищает свою интеллектуальную собственность. Хотя в Россию ни тот, ни другой Toyota Yaris привозить все равно не собираются.