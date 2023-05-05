Контроль над техосмотром в РФ передадут в новые руки

Предполагается, что следить за аккредитацией операторов ТО будет не Российский союз автостраховщиков, а Росаккредитация. В случае одобрения норма вступит в силу не раньше 2024 года.

Обязательный техосмотр для принадлежащих физлицам легковых автомобилей и мотоциклов (вне зависимости от их возраста) был отменён в конце 2021 года. При этом диагностические карты по-прежнему необходимо получать собственникам коммерческого транспорта (в том числе такси), желающим пересечь границу на машине, продающим авто в возрасте более четырёх лет, а также решившим внести изменения в конструкцию ТС (например, перевести его на газ).

В течение нескольких последних лет законодатели занимались реформой ТО. Одним из планируемых изменений должен был стать переход контроля над техосмотром от РСА (Российского союза автостраховщиков) другой организации – Росаккредитации (Федеральной службе по аккредитации). Теперь об этом вспомнили: группа сенаторов внесла в Госдуму РФ соответствующий законопроект.



Как сообщает «Коммерсант», сами поправки глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил ещё в 2021 году, после этого они ждали положительного заключения правительства. Инициаторы уверены в том, что РСА выполняет «несвойственную» функцию, осуществляя проверки пунктов ТО на наличие необходимых помещений, оборудования, экспертов и иных требований.

Сенаторы считают, что нынешняя система работы приводит к «созданию недобросовестной отраслевой конкуренции», а также к «распространению массовой фальсификации сведений о проведении ТО». По их сведениям, имеющие аккредитацию «фирмы-мошенники» не проводят фактическую проверку машин и оформляют «серые» диагностические карты примерно за 2-2,5 тыс. рублей. Отметим, сумма подобных услуг (также как и оплата «законного» техосмотра) может разниться от региона к региону.



По мнению парламентариев, передача контроля над техосмотром Росаккредитации поможет «исключить коррупционную составляющую». Сообщается, что Федеральной службе понадобятся дополнительные средства для выполнения новых функций. При этом тарифы для операторов ТО менять не будут: им, как и сейчас необходимо будет платить 49,5 тыс. рублей за аккредитацию и раз в два года по 35 тыс. рублей за подтверждение соответствия требованиям. Ежегодно из федерального бюджета будет выделяться по 20 млн рублей – эти средства пойдут на зарплату дополнительным сотрудникам службы.

В Росаккредитации планируют обсудить с рынком новые способы борьбы с мошенниками в сфере ТО. В частности, речь идёт об использовании видеокамер на пунктах техосмотра, а также искусственного интеллекта, который сможет обрабатывать видеоряд и выявлять мошеннические схемы. В службе уверяют, что нововведения не отразятся на тарифах для клиентов пунктов ТО.



Отметим, в РСА считают, что справляются со всеми функциями, в том числе с контролем над техосмотром в РФ. «Жалоб и нареканий нет, все процессы автоматизированы, – комментирует президент РСА Евгений Уфимцев. – Сейчас нет острой необходимости передавать полномочия». При этом, по его словам, если Госдума всё же примет соответствующее решение, то Союз будет работать «в рамках нового законодательства».