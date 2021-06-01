Красота требует жертв: ради Touring Superleggera Arese RH95 распилят 18 Ferrari

Оригинальная Carrozzeria Touring Superleggera существовала в период с 1926 по 1966 год и была возрождена в 2006-м, так что юбилей несколько виртуальный, но это, конечно, не повод его не отмечать и не выпускать новинки. Пожалуй, именно после второго рождения ателье сформулировало свой чёткий и неповторимый стиль, который пришёлся по нраву состоятельным автомобильным коллекционерам. Манифестом этого стиля можно назвать купе Disco Volante на базе Alfa Romeo 8C — отголоски его округлых форм есть и в Arese RH95. Впрочем, в новинке можно увидеть также черты споркаров Spyker и Ford GT периода 2000-х.

Ателье официально не сообщает, какая модель легла в основу Arese RH95, но технические характеристики и детали интерьера выдают в новинке Ferrari 488 Pista — купе, которое продержалось в производственной программе Скудерии всего год, в 2019-м ему на смену пришла актуальная модель F8 Tributo.

Техническая начинка, по сути, осталась без изменений: «битурбовосьмёрка» F154 выдаёт максимальные 720 л.с. и 770 Нм, к ней пристыкован 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощностью на задние колёса. До 100 км/ч Arese RH95 разгоняется за 3,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

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Снаружи ничего в Arese RH95 не выдаёт исходный Ferrari, так как внешние кузовные панели и светотехника полностью новые. Двери теперь открываются вверх, а не вбок, а крышка двигателя стала более массивной и не имеет смотрового окна, но зато её форма — сексуальнее некуда.

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Салон, на самом деле, тоже серьёзно переделан, но всё-таки структура передней панели осталась такой же, как у Ferrari 488 Pista. Она дополнена очень скульптурной центральной консолью с вырезом, оригинальными воздуховодами и, разумеется, более изысканной обшивкой. Кресла и дверные карты полностью новые.

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Touring Superleggera выпустит 18 экземпляров Arese RH95, так что ровно такое количество «жеребцов» будут пущены под нож. Процесс изготовления машины занимает около полугода. Цена сообщается по запросу и, вероятно, зависит от того, сам клиент пригонит донорский автомобиль или его придётся искать на вторичном рынке.