Новинки ×
  • Красота требует жертв: ради Touring Superleggera Arese RH95 распилят 18 Ferrari

Красота требует жертв: ради Touring Superleggera Arese RH95 распилят 18 Ferrari

01.06.2021 15 0 0

Итальянской кузовное ателье Touring Superleggera к своему 95-летию приготовила новую модель под названием Arese RH95, донором для которой стало купе Ferrari 488 Pista.

 

Оригинальная Carrozzeria Touring Superleggera существовала в период с 1926 по 1966 год и была возрождена в 2006-м, так что юбилей несколько виртуальный, но это, конечно, не повод его не отмечать и не выпускать новинки. Пожалуй, именно после второго рождения ателье сформулировало свой чёткий и неповторимый стиль, который пришёлся по нраву состоятельным автомобильным коллекционерам. Манифестом этого стиля можно назвать купе Disco Volante на базе Alfa Romeo 8C — отголоски его округлых форм есть и в Arese RH95. Впрочем, в новинке можно увидеть также черты споркаров Spyker и Ford GT периода 2000-х.

Ателье официально не сообщает, какая модель легла в основу Arese RH95, но технические характеристики и детали интерьера выдают в новинке Ferrari 488 Pista — купе, которое продержалось в производственной программе Скудерии всего год, в 2019-м ему на смену пришла актуальная модель F8 Tributo.

Техническая начинка, по сути, осталась без изменений: «битурбовосьмёрка» F154 выдаёт максимальные 720 л.с. и 770 Нм, к ней пристыкован 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощностью на задние колёса. До 100 км/ч Arese RH95 разгоняется за 3,0 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Снаружи ничего в Arese RH95 не выдаёт исходный Ferrari, так как внешние кузовные панели и светотехника полностью новые. Двери теперь открываются вверх, а не вбок, а крышка двигателя стала более массивной и не имеет смотрового окна, но зато её форма — сексуальнее некуда.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон, на самом деле, тоже серьёзно переделан, но всё-таки структура передней панели осталась такой же, как у Ferrari 488 Pista. Она дополнена очень скульптурной центральной консолью с вырезом, оригинальными воздуховодами и, разумеется, более изысканной обшивкой. Кресла и дверные карты полностью новые.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Touring Superleggera выпустит 18 экземпляров Arese RH95, так что ровно такое количество «жеребцов» будут пущены под нож. Процесс изготовления машины занимает около полугода. Цена сообщается по запросу и, вероятно, зависит от того, сам клиент пригонит донорский автомобиль или его придётся искать на вторичном рынке.

купе спортивные авто суперкары новинки Touring Superleggera Touring Superleggera Arese RH95

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Land Rover Discovery Sport I Когда в 2013 году мне довелось побывать на заводе Jaguar Land Rover в пригороде Ливерпуля Хейлвуде, далекие от маркетинговых заморочек инженеры поделились со мной радостной новостью: здесь в... 59 0 0 01.06.2021
Статьи / Авто недели Выбор прост, поиск – не очень: стоит ли покупать Mitsubishi Grandis за 600 тысяч рублей Если хочется большой семиместный автомобиль, то выбор минивэнов на вторичном рынке приличный: можно купить Ford Galaxy или Chevrolet Orlando. Но если хочется не очень старую и непременно я... 184 0 0 01.06.2021
Статьи / Ремонт и обслуживание Почему вырезать сажевый фильтр – плохая идея и как продлить ему жизнь? Есть в дизельных автомобилях один узел, который многие владельцы считают совершенно излишним. Говорят, что от него один вред – и мощность душит, и эластичность мотора давит. Спрос рождает пр... 441 1 0 01.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 160789 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 137156 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 57327 11 17 04.02.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings