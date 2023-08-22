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  • Кросс-хэтчбек Saipa Quik на MIMS 2023: будет дёшево и сердито, но неизвестно когда

Кросс-хэтчбек Saipa Quik на MIMS 2023: будет дёшево и сердито, но неизвестно когда

22.08.2023 168 3 0

Выход на российский рынок иранской компании Saipa опять забуксовал, но она тем не менее снова приехала на выставку MIMS в Москву. Рассказываем, что удалось узнать.

Иранские компании Iran Khodro (IKCO) и Saipa были на выставке MIMS в прошлом году, и вот приехали опять. На стенде Iran Khodro — «прошлогодний» чёрный седан Tara, но на сей раз в окружении разнообразных автомобильных комплектующих, идеально вписывающихся в основную тематику MIMS. Автомобилями Iran Khodro в России уже торгует компания Рольф, новых моделей на стенде IKCO не было.

У компании Saipa весной этого года вроде как появились два дистрибьютора — питерская компания «Бест Моторс» и минская «Лаки Кэренси», обе планировали в течение трёх лет получить от Saipa по 45 000 машин и обе рассматривали возможность их локализации: «Бест Моторс» — на одной из простаивающих площадок в Санкт-Петербурге, «Лаки Кэренси» — на заводе «Юнисон» в пригороде Минска. Обе компании обещали презентации иранских машин ещё в апреле, но так их и не провели, в продаже автомобилей Saipa до сих пор нет.

Представители Saipa на MIMS 2023 сообщили, что сертификация иранских машин в РФ несколько затянулась, но скоро дело сдвинется с мёртвой точки, и всё будет хорошо. Удивительно, но иранские менеджеры не смогли сказать нам, остались ли в силе соглашения с «Бест Моторс» и «Лаки Кэренси», а единственный представленный на стенде автомобиль — кросс-хэтчбек Quik — имел номерные рамки мультибрендового продавца Major City. На сайте Major действительно есть заявленные весной для РФ модели Quik, Saina и Shahin, но без подробностей и цен.

Англоговорящий менеджер Saipa взялся лично показать нам кросс-хэтчбек Quik: с его слов эта модель сделана не на базе Kia Pride из середины 80-х годов прошлого века, как пишет Wikipedia, а является собственной разработкой Saipa. Габаритная длина Quik — 4005 мм, ширина — 1678 мм, высота — 1532 мм, колёсная база — 2415 мм. 1,5-литровый бензиновый «амтосферник» выдаёт максимальные 87 л.с. и 128 Нм, коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо вариатор, на выставке была представлена версия с вариатором.

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Большинство комплектующих для Saipa Quik производится в Иране, но именно вариатор приходит из-за границы от компании Punch Powertrain. Дизайн и качество изготовления салона Saipa Quik потребительского энтузиазма, мягко говоря, не вызывают, но зато, как справедливо заметил наш иранский собеседник, здесь есть всё что нужно: кондиционер, мультимедийная система, «музыка», камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники, многофункциональный руль — в общем, базовый комфорт.

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Сейчас Saipa поставляет свои машины в Венесуэлу и там они пользуются огромным спросом, потому что дёшево: Quik стоит там около 5000-6000 американских долларов в зависимости от оснащения. Правительство Венесуэлы заключило с Saipa контракт на поставку 200 000 автомобилей в течение пяти лет. Иранцы рассчитают, что автомобили Saipa будут одними из самых доступных и на российском рынке, то есть составят конкуренцию Ладам, но когда именно, где и почём, сказать пока не готовы. Попробуем спросить их об этом в следующем году.

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3 комментария
22.08.2023 00:58
Gennadii

Сертификация буксует потому что правительство постоянно меняет требования но теперь и после повышения утиль сбора а в особенности когда истечёт срок упрощённои сертификации всё точно сдвинется с мёртвой точки. Машина конечно не изысканная на любителя, имеет свои плюсы и минусы по сравнению с грантой но и она далеко не идеал. Приборная панель напоминает peugeot 207 i. Всё зависит от цены хотелось бы верить что она создаст жёсткую конкуренцию другим.Буду и дальше наблюдать за этим проектом. Как и в целом об иранском автопроме в России.

22.08.2023 06:44
Максим

Если она и у нас будет стоить 5000-6000$, тогда думаю автовазу придется поменять цену на свою гранту, иначе иранцы просто заберут себе нишу супер-бюджетных машин.

22.08.2023 08:16
Иван Сергеев

Какой же это кошмар. Слепленные из говна и палок пародии на 20-летних французов. Первые китайцы, появившиеся в начале нулевых и то получше были.

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