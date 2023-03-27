Иранская марка Saipa придёт в РФ с тремя устаревшими моделями по доступным ценам

Доступные цены по версии российского дистрибьютора Saipa — ООО «Бест Моторс» —начинаются от 1 млн рублей. Иранская компания и её российский партнёр рассматривают возможность локализации производства автомобилей Saipa в Санкт-Петербурге на одном из простаивающих автозаводов.

Основанная в середине 60-х годов прошлого века компания Saipa имеет французские корни, она начинала свою деятельность с лицензионного выпуска автомобилей Citroen, а сегодня её модельная гамма состоит из недорогих моделей, в которых сочетаются устаревшие зарубежные платформы, иранский дизайн и импортозамещённые комплектующие. Иранский автопром, десятилетиями живущий в условиях санкций со стороны западных стран, хочет воспользоваться сложной геополитический обстановкой и в очередной раз попытается прийти на российский рынок — прежние попытки не были особенно успешными.

Saipa Shahin

Летом прошлого года на выставке MIMS Automobility Moscow мы рассматривали компактный седан Saipa Shahin , но тогда ещё не было конкретики относительно поставок этой и других иранских моделей в Россию. Теперь такая конкретика появилась: зарегистрированная в январе этого года компания Бест Моторс из Санкт-Петербурга стала дистрибьютором Saipa в РФ и объявила о намерении начать продажу трёх её моделей уже 1 июня.



Saipa Shahin

Контракт Бест Моторс с Saipa рассчитан на три года и 45 000 машин, в этом году Бест Моторс хочет продать не менее 10 000 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российской компании Александра Степанова. Первый автосалон Saipa откроется в Санкт-Петербурге, затем в течение года Бест Моторс планирует открыть 120 торговых точек в разных регионах России. Первая партия из 1000 машин будет ввезена в нашу страну по механизму параллельного импорта, чтобы поскорее начать продажи и не ждать полноценной сертификации. Первое время Saipa будет поставлять в нашу страну три переднеприводные модели — Quik, Saina и Shahin.



Saipa Quik 1 / 3 Saipa Quik 2 / 3 Saipa Quik 3 / 3

Субкомпактные кросс-хэтчбек Quik (4005 мм в длину) и седан Saina (4215 мм в длину) — родственные модели, сделанные на базе Kia Pride из середины 80-х годов прошлого века. Как у этих моделей обстоят дела с пассивной безопасностью, можно только догадываться, сводим дизайном «иранцы» напоминают Suzuki SX4 первого поколения. Двигатель — 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (88 л.с.), коробки передач — «механика» либо «автомат» (вариатор).



Saipa Saina 1 / 3 Saipa Saina 2 / 3 Saipa Saina 3 / 3

Уже знакомый нам компактный седан Saipa Shahin (4460 мм в длину) построен на платформе Toyota Yaris первого поколения, он оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором (112 л.с.) в паре с «механикой» либо «автоматом».



Означенные три модели будут стоить в России в диапазоне от 1 до 1,7 млн рублей, точные цены будут определены ближе к старту продаж. В конце года Бест Моторс рассчитывает начать продажи других моделей Saipa, в том числе кросс-хэтчбека Atlas (более свежая вариация Quik) и коммерческой линейки — рассказывать о ней подробно пока смысла нет.

В случае, если автомобили Saipa приживутся на нашем рынке, Бест Моторс может локализовать их производство в России — уже ведутся предварительные переговоры о возможном использовании одной из простаивающих площадок в Санкт-Петербурге, но подробности представители Бест Моторс пока сообщить не готовы.

