Иранская Saipa, которая может прийти в РФ, показала ещё одну альтернативу Sandero Stepway

На домашний рынок новый кросс-хэтч должен выйти в следующем году. Предполагается, что модель предложат с бензиновым полуторалитровым «атмосферником».

Вообще, как пишут некоторые иранские СМИ, эту «пятидверку» с «внедорожным» обвесом местная компания Saipa должна была раскрыть еще несколько месяцев назад на одной из домашних выставок. По неофициальной версии, тогда кто-то из журналистов заглянул под полог еще до презентации и распространил фото в соцсетях, после чего машину якобы увезли, так и не представив. Как бы то ни было, теперь сам производитель распространил фирменные изображения новинки.

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Итак, кросс-хэтч назвали Saipa Atlas, он является рестайлинговой версией модели Saipa Quik (она же Quick), которая, в свою очередь, сделана на базе седана Saina (это семейство представляет собой «развитие» старого Kia Pride). От нынешнего хэтчбека свежий «кроссовер» отличается оформлением передка и кормы: Атласу достались новая радиаторная решетка с вертикальными клиньями, иные бамперы, фары и задние фонари, более рельефный капот и другая багажная дверь.



Saipa Atlas

Интерьер сама Saipa еще не показала, зато есть кое-какие подробности об оснащении. Кросс-хэтчу обещаны светодиодная оптика, люк в крыше, ESC, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном и камера заднего вида.



Габариты пока не озвучены. Актуальный Saipa Quik по размерам близок к нашему почившему Renault Sandero Stepway второго поколения: длина базового иранского хэтча равна 3989 мм (есть еще версии S и G со своим дизайном, длина этих исполнений – 4005 мм), ширина – 1678 мм, высота – 1532 мм. Но при этом расстояние между осями у «второго» Sandero Stepway больше, чем у Quik: 2589 против 2412 мм.

Saipa Atlas

По предварительным данным, новинка будет доступна с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 90 л.с. (на нынешнем Quik этот мотор выдает 87 л.с.), который сочетается с «механикой» или некой «автоматической коробкой» (скорее всего, речь про вариатор – CVT есть в арсенале Saipa Quik). Привод, разумеется, только передний.

В Иране старт продаж Атласа намечен на следующий год.

Актуальные Saipa Quik и Quik G 1 / 5 Актуальные Saipa Quik и Quik G 2 / 5 Актуальные Saipa Quik и Quik G 3 / 5 Актуальные Saipa Quik и Quik G 4 / 5 Актуальные Saipa Quik и Quik G 5 / 5

Между тем ранее сообщалось о том, что компания Saipa наряду с Iran Khodro (IKCO) может выйти на российский рынок. Впрочем, если это и произойдет, то не факт, что Saipa решит привезти в РФ Atlas. А вот у седана Saipa Shahin больше шансов добраться до нашей страны.

