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Давно обещанные России седаны Iran Khodro: новые подробности

21.04.2023 95 0 0

На российском рынке появятся три модели от компании IKCO. «Четырехдверки» предложат с бензиновым «атмосферником» 1.6, коробку можно будет выбрать.

В прошлом году иранская компания Iran Khodro (IKCO) объявила о грядущем возвращении в Россию. А теперь у производителя появился местный официальный партнер: им стал Рольф, причем последняя фирма заявила о том, что она является «эксклюзивным представителем бренда IKCO» в РФ. Одновременно анонсированы модели, которые будут продавать на нашем рынке. К слову, дилер уже приглашает всех желающих познакомиться с линейкой Iran Khodro, хотя на момент публикации новости машины на сайте представителя отсутствовали. Как бы то ни было, в России планируют продавать три седана IKCO – Tara, Dena и Soren.

Тара – самая свежая модель в портфеле компании, «четырехдверка» сделана на базе Peugeot 301, который так и не стал успешным в РФ: в основе иранской машины лежит модифицированная версия платформы PF1 от еще PSA (ныне концерн Stellantis). Длина IKCO Tara равна 4519 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм, колесная база – 2652 мм. То есть по своим габаритам иранский седан недалеко ушел от дореформенной Lada Vesta.

IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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IKCO Tara
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Как и на родине, у нас седан предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.6 с заводским индексом TU5+ (сделан на базе французского мотора TU5). Мощность варианта для России еще не раскрыта, в Иране двигатель выдает 113 л.с. и 144 Нм. Российским клиентам седан IKCO Tara будет доступен с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Нашей версии обещаны пара подушек безопасности, кондиционер, мультимедиа-система, задний парктроник и круиз-контроль.

IKCO Tara

Седан IKCO Soren – это, по сути, экс-Samand (эта модель знакома и россиянам), он построен на платформе Peugeot 405. Ну а Dena является разновидностью Сорена. Причем, судя по всему, к нам привезут их «роскошные» версии с обозначением Plus. Длина IKCO Soren равна 4534 мм, показатель Dena – 4559 мм, колесная база у машин совпадает – 2671 мм. 

IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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IKCO Dena и IKCO Soren
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Обе «четырехдверки» будут представлены в РФ с бензиновым мотором 1.6 серии EF7 (в Иране двигатель выдает 113 л.с.), обеим же положены пятиступенчатая «механика», а Dena еще может иметь «автомат». И это пока вся информация о седанах для России. На родине для моделей также заявлены фронтальные «эйрбэги», мультимедиа-система, камера заднего вида и круиз-контроль.

О старте российских продаж моделей IKCO, вероятно, объявят в ближайшее время.

Между тем в Россию вот-вот придет другая иранская марка – Saipa, и у нее даже появился местный сайт.

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