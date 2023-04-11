Иранские автомобили Saipa в РФ: заработал сайт, объявлены технические характеристики

Один из двух официальных дистрибьюторов Saipa в РФ запустил сайт, на нём можно ознакомиться с тремя моделями, которые поступят в продажу к началу лета.

В марте мы рассказывали о том, что иранские автомобили Saipa будут поставляться в РФ через двух дистрибьюторов. Первый — ООО «Бест Моторс» из Санкт-Петербурга, второй — ООО «Лаки Кэренси» из Минска, обе компании заключили контракт с Saipa, рассчитанный на три года и поставку 45 000 машин, и обе компании рассматривают возможность локализации моделей Saipa: Бест Моторс присматривает один из простаивающих заводов в Санкт-Петербурге, Лаки Кэренси ведёт переговоры с заводом «Юнисон», расположенном в пригороде Минска.

Минская компания в Сети пока официально не представлена, а вот Бест Моторс на днях запустила российский сайт Saipa, на котором можно ознакомиться с тремя недорогими переднеприводными моделями — Quik, Saina и Shahin, их продажи должны начаться уже ближайшим летом, в перспективе модельный ряд будет расширен. На данный момент сайт выглядит крайне примитивно, картинки размером со спичечный коробок, но оригинальный, иранский сайт Saipa из России не доступен, так что альтернатив, по сути, нет, иллюстрации к нашей предыдущей заметке по теме Saipa мы подбирали из независимых открытых источников. На российском сайте Saipa пока нет цен и комплектации, зато есть основные технические характеристики — о них и расскажем.

Кросс-хэтчбек Quik и седан Saina — это родственные модели, сделанные на базе Kia Pride из середины 80-х годов прошлого века. Габаритная длина Quik — 4005 мм, ширина — 1678 мм, высота — 1532 мм, колёсная база — 2415 мм. 1,5-литровый бензиновый «амтосферник» выдаёт максимальные 87 л.с. и 128 Нм, коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо вариатор.



Седан Saina снабжается тем же 1,5-литровым бензиновым мотором, что и кросс-хэтчбек, но только в паре с МКП. Габаритная длина Saina — 4105 мм, ширина — 1641 мм, высота — 1484 мм, колёсная база — 2410 мм.



Компактный седан Saipa Shahin построен на платформе Toyota Yaris поколения XP90, разработанной в начале 2000-х, и оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором (110 л.с., 178 Нм) в паре 5-ступенчатой МКП. Габаритная длина Shahin — 4446 мм, ширина — 1771 мм, высота — 1490 мм, колёсная база — 2650 мм.



Двигатели всех иранских моделей отвечают экологическому стандарту Евро 5. Ориентировочный диапазон цен, обозначенный в марте представителем Бест Моторс, — 1,0-1,7 млн рублей. В этом году Бест Моторс рассчитывает продать не менее 10 000 машин, первый автосалон Saipa откроется в Санкт-Петербурге, затем в течение года Бест Моторс хочет сформировать дилерскую сеть из 120 торговых точек в разных регионах России, на российском сайте Saipa ведётся приём заявок от желающих стать дилером.

Бест Моторс и Лаки Кэренси намерены провести в конце апреля презентации автомобилей Saipa в России (в Санкт-Петербурге и в Москве соответственно), после чего, вероятно, мы будет знать о них больше. С учётом конструктивного возраста и предполагаемых цен можно ожидать, что конкурировать автомобили Saipa будут в основном с моделями Lada.

