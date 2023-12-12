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Кроссовер Lexus UX довели до 2024 модельного года: более мощная версия 300h и кое-что ещё

12.12.2023 143 0 0

В Европе новое исполнение заменит вариант 250h. Там модели также расширили список оборудования.

Паркетник Lexus UX длиной 4495 мм дебютировал в 2018 году, модернизацию он пережил в 2022-м. Сейчас глобальная гамма модели включает три версии: это чисто бензиновый UX 200, гибрид UX 250h и полноценный электрокар UX 300e. И вот анонсирована новая гибридная модификация – UX 300h (на заглавном фото). Отметим, такое исполнение пока заявлено только для Европы, причем там оно придет на смену Lexus UX 250h. К слову, в Старом свете у кросса дела идут неплохо: по данным JATO Dynamics, по итогам десяти месяцев 2023-го реализовано 14 749 единиц (+35%). И это вторая строчка в личном зачете марки, лучше расходится только старший Lexus NX (18 777 шт.).

На этих фото запечатлен Lexus UX 250h, так как марка пока распространила единственный снимок UX 300h (тот, что сверху). Впрочем, внешне новая версия ничем не отличается
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На этих фото запечатлен Lexus UX 250h, так как марка пока распространила единственный снимок UX 300h (тот, что сверху). Впрочем, внешне новая версия ничем не отличается
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На этих фото запечатлен Lexus UX 250h, так как марка пока распространила единственный снимок UX 300h (тот, что сверху). Впрочем, внешне новая версия ничем не отличается
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Как и в случае с Lexus UX 250h, в состав установки Lexus UX 300h входят бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 2.0, электромотор и электромеханический вариатор. При этом новая версия мощнее: совокупная отдача выросла со 184 до 199 л.с. (характеристики каждого из моторов пока не раскрыты). Кроме того, Lexus UX 300h имеет литий-ионную батарею, тогда как у UX 250h никель-металлогидридная.

Для гибрида по-прежнему предусмотрена полноприводная версия e-Four с отдельным электромотором на задней оси, и он у UX 300h новый – мощностью 41 л.с. (у полноприводного UX 250h скромный моторчик на 7 л.с.). Впрочем, на общую отдачу системы это не повлияло: те же 199 л.с. Зато новая модификация быстрее. Заявлено, что переднеприводный Lexus UX 300h наберет первую «сотню» за 8,1 секунды, полноприводный – за 7,9 секунды (показатели UX 250h – 8,5 и 8,7 секунды соответственно).

Интерьер Lexus UX 250h

У Lexus UX 300h 2024 модельного года есть и другие обновки. За доплату можно будет заказать виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма (увы, фото интерьера посвежевшего кросса компания еще не предоставила). Также сообщается, что рулевое колесо «адаптировано для интеграции камеры Driver Monitor», то есть системы слежения за состоянием водителя (если водитель не реагирует на предупреждения, то электроника остановит машину и включит аварийку). Еще улучшен комплекс систем безопасности Lexus Safety System+. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

Точную дату старта продаж Lexus UX 300h пока не назвали, как и цены. Гибрид Lexus UX 250h, например, во Франции сегодня стоит от 41 990 евро. Вероятно, впоследствии UX 300h вытеснит прежний гибридный вариант и на остальных рынках.

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