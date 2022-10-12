Обновлённый Lexus UX 300e: запас хода на одной зарядке вырос на 40%

Младший кроссовер марки Lexus пережил модернизацию весной этого года, но тогда были показаны только гибридные версии. Теперь же обновление докатилось до чисто электрического Lexus UX 300e, с новой батареей он может проехать на одной зарядке до 450 км.

Кроссовер Lexus UX выпускается с 2018 года, а его электрическая версия UX 300e вышла на рынок в 2020 году (премьера состоялась в 2019-м). Главным рынком для марки Lexus традиционно считаются США, для этой страны марка и создавалась в конце 80-х годов прошлого века, но электрический UX в США не приехал и не приедет даже после обновления — вероятно, из-за довольно скромных на фоне конкурентов технических характеристик.

Пресс-служба Lexus сообщает, что с момента дебюта продажи UX 300e превысили 10 000 экземпляров, половина из которых осела в Европе. Пять тысяч электрических кроссоверов в Европе за два с половиной года — это очень скромный результат. Для наглядности приведём свежую статистику от ресурса CleanTechnica: с января по август этого года самым популярным новым электромобилем в Европе стал кроссовер Tesla Model Y — продано 53 997 шт., кроссовер Volkswagen ID.4 разошёлся тиражом 34 467 шт., Skoda Enyaq — 31 758 шт., Hyundai Kona EV — 26 378 шт., Kia Niro EV — 25 899 шт., Audi Q4 e-tron — 23 844 шт.



В мае, когда дебютировали обновлённые гибридные версии Lexus UX, мы было подумали, что электрический UX 300e компания тихо списала в архив ввиду низкого спроса, но нет — в итоге обновили и его, в продаже обновлённая версия появится в мае 2023 года.

Главная и, по сути, единственная обновка — батарея с увеличенной с 54,3 до 72,8 кВт·ч ёмкостью, благодаря чему максимальный запас хода по циклу WLTP вырос с 315 до 450 км у версии с 17-дюймовыми колёсами (с 18-дюймовыми колёсами — 440 км ). Шумоизоляция в районе пола, куда интегрирована батарея, стала лучше. Расположенный на передний оси единственный электромотор прежний, он выдаёт максимальные 150 кВт (204 л.с.) и 300 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,5 с, максимальная скорость — 160 км/ч.



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Прочие новшества — такие же, как у гибридных версий UX. Напомним, что в ходе обновления дизайн экстерьера Lexus UX не изменился, зато в кузов для увеличения жёсткости добавлены дополнительные точки сварки, перенастроены рулевое управление и подвеска, в салоне появились более крупные приборный и мультимедийный экраны (8 и 12,3 дюйма соответственно), мультимедийный теперь глубже сдвинут в салон, чтобы до него не нужно было тянуться, а тачпад на центральном тоннеле упразднён, равно как и слот для загрузки CD — он сегодня никому не нужен. Кроме того, расширен функционал электронных ассистентов водителя.



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Добавим, что в апреле этого года марка Lexus представила среднеразмерный полноприводный двухмоторный электрический кроссовер RZ 450e на модульной платформе e-TNGA, у него запас хода на одной зарядке даже меньше, чем у обновлённого UX 300e — около 400 км. В продаже Lexus RZ 450e появится в конце этого года.

