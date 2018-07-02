02 Июл Кроссовер Nissan Kicks на шасси Дастера: премьера уже в этом году

Кросс Kicks дебютировал еще в 2016-м. Первыми рынками для модели стали Бразилия и Мексика, затем «паркетник» добрался до Китая, США, Канады и Аргентины. На очереди – Индия, причем там появится Kicks, который будет отличаться от модели, представленной в других странах.

Дело в том, что глобальный кроссовер построен на платформе V альянса Renault-Nissan, на ней также базируются нынешние Nissan Note и Pulsar. А индийский вариант переведут на «тележку» B0, которая лежит в основе Renault Duster, местной версии Captur (в России – Kaptur, «наш» кросс тоже построен на платформе B0) и Nissan Terrano («близнец» Дастера). По информации портала CarDekho, в Индии Kicks представят в конце текущего года, в продажу модель, вероятно, поступит в начале 2019-го.

Ожидается, что индийский Кикс окажется чуть крупнее версий, представленных в других странах. Габариты издание не приводит. Размеры, например, бразильской модели следующие: длина – 4 295 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 590 мм, колесная база – 2 620 мм.

Кроме того, в Индии кроссовер получит моторы от местных Duster/Captur. Речь идет о бензиновом двигателе H4K 1.5 мощностью 106 л.с. и дизеле К9К 1.5 dCi с отдачей в 110 л.с. В Китае Kicks предлагается с «атмосферником» 1.5 семейства HR мощностью 125 л.с., в Северной Америке и на южноамериканских рынках модель доступна с бензиновым мотором 1.6 того же семейства (114-125 л.с. в зависимости от страны). Привод у глобального кросса – только передний. У индийского Кикса, благодаря переходу на платформу B0, может появиться полноприводная версия.

Производство Nissan Kicks, построенного на «тележке» V, налажено в Бразилии, Мексике и Поднебесной. «Паркетник» для индийского рынка будут выпускать на местном заводе. После перехода на B0 у нового кроссовера Nissan могли бы появиться и российские перспективы: в нашей стране автомобили на этой платформе производят на АВТОВАЗе в Тольятти (Renault Logan и Sandero, Nissan Almera) и на московском заводе Renault (Дастер, Kaptur и Nissan Terrano). Впрочем, российский офис Nissan о планах продавать Kicks в нашей стране официально пока не заявлял.