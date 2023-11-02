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  • Настоящая Америка: крутой рестомод Ringbrothers Dodge Charger Tusk в цветах Хэллоуина

Настоящая Америка: крутой рестомод Ringbrothers Dodge Charger Tusk в цветах Хэллоуина

02.11.2023 98 0 0

Американское тюнинг-ателье Ringbrothers — завсегдатай тюнинг-шоу SEMA, в этом году братья Ринг привезли в Лас-Вегас сразу несколько интересных проектов, нам больше всего понравился Dodge Charger Tusk с 7,0-литровым V8 мощностью более 1000 л.с., кастомным шасси и щедрым углепластиковым декором.

Ателье Ringbrothers базируется в деревне Спринг-Грин штата Висконсин, им владеют братья Джим и Майк Ринг, они производят большой ассортимент деталей для тюнинга классических американских автомобилей и занимаются дорогими штучными проектами — рестомодами и хот-родами. Проекты Ringbrothers всегда очень эффектны, при этом видно, что их делали люди с тонким вкусом, — внимание к деталям просто поразительное, разглядывать их одно удовольствие.

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Проект Tusk создан на базе классического купе Dodge Charger 1969 года выпуска, его канонические формы угадываются безошибочно, притом что объём внешних и внутренних переделок огромен. Многие детали внешней обшивки изготовлены из углепластика, в том числе новый горбатый капот, под которым прячется 7,0-литровый компрессорный V8 Hellephant из каталога Mopar, его максимальная отдача — 1014 л.с. и 1288 Нм. Hellephant в переводе с английского означает «слон», а Tusk — это «бивень слона».

Для установки нового двигателя специалистам Ringbrothers пришлось как следует перекроить подкапотное пространство классического масл-кара, заодно была увеличена жёсткость кузова и проведена подготовка для установки нового шасси — его заказали у коллег из Roadster Shop из штата Иллинойс: масл-кар получил полностью независимую подвеску на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амотризацонными стойками Fox RS SV. Колея расширена, колёсная база увеличена за счёт переноса передней оси на 51 мм вперёд. Специально разработанные для этой модели кованые колёса Tusk Edition HRE обуты в современные спортивные шины Michelin Pilot Sport 4S.

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Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Bowler Tremec T-56 Magnum, всю мощностью двигателя она передаёт на задние колёса через углепластиковый карданный вал. Тормоза, разумеется, тоже новые — Baer Extreme 6S с перфорированными дисками и 6-поршневыми суппортами. Основой чёрный цвет кузова братья Ринг назвали Black to the Future (рифмуется с названием легендарной фантастической кинотрилогии Back to the Future, известной у нас как «Назад в будущее»), а колёса и декоративные полосы на кузове окрашены в золотистый цвет — для премьеры в канун Хэллоуина лучше не придумаешь.

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В салоне сохранён оригинальный стиль классического Чарджера, но в отличие от оригинала все детали здесь тщательно подогнаны, многие пластиковые панели заменены лакированным карбоном. Чёрная кожаная обивка и кресла — полностью новые, равно как руль с углепластиковым ободом, климатическая установка Vintage Air и мощная аудиосистема JL Audio.

Изготовление Ringbrothers Dodge Charger Tusk заняло около 5000 часов, его цена не объявлена, поскольку это разовые проект, но, полагаем, за большие деньги можно уговорить братьев Ринг изготовить дубликат.

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