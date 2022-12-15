Купеобразный кроссовер Honda UR-V пережил второй рестайлинг: главные обновки – внутри

У кросса также появилась «черная» версия. Как и прежде, крупный паркетник будет доступен с двумя моторами на выбор, но при этом их «придушили».

Кросс-купе Honda UR-V дебютировало в 2017 году, оно создано специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda. Лучшим годом для модели стал 2018-й, когда было реализовано почти 46 000 единиц. Но результат одиннадцати месяцев 2022-го – чуть более 26 300 экземпляров. Для сравнения, купеобразный паркетник Avancier, клон UR-V от СП Хонды и компании GAC (тоже китайский эксклюзив), с января по ноябрь текущего года разошелся тиражом свыше 40 200 единиц. Взбодрить спрос, как водится, призван рестайлинг, причем он для модели Dongfeng Honda будет уже вторым – первый «купе» пережило в 2020 году. Снимки еще раз доработанного паркетника внесли в базу минпрома КНР.

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Как и после первой модернизации, внешне UR-V сильно не изменился: радиаторная решетка лишилась пластикового «бруса» и тонкой блестящей декоративной вставки, при этом у решетки появилась массивная хромированная «рамка». Еще увеличена эмблема марки (спереди и сзади), расширен ассортимент дисков (но колеса все так же исключительно 19-дюймовые). Кроме того, у паркетника будет особая версия Black Edition – с черным декором. Габариты прежние: длина – 4856 мм, ширина – 1942 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2820 мм.



Фото интерьера китайский сертификационный орган не публикует, но и имеющихся снимков достаточно, чтобы понять – главные обновки как раз внутри. Так, паркетник получил современную мультимедийную систему с крупным возвышающимся над передней панелью тачскрином, как у других свежих моделей Honda (у дореформенного «купе» архаичный по нынешним меркам 8-дюймовый планшет). Ну и еще UR-V наверняка досталась полноценная виртуальная приборка (прежнему кроссу положены аналоговые приборы).



Бензиновые «турбочетверки» 1.5 и 2.0 модернизированы в соответствии с актуальным местным экостандартом. В результате, отдача снизилась: базовый турбомотор теперь выдает 188 вместо 192 л.с., второй – 261 вместо 272 л.с. Предполагается, что коробки прежние – 1.5T сочетается с вариатором, 2.0T работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Паркетник с полуторалитровым движком исключительно переднеприводный, для кросс-купе с двухлитровым мотором предусмотрен полный привод.



Дореформенный Honda UR-V 1 / 5 Дореформенный Honda UR-V 2 / 5 Дореформенный Honda UR-V 3 / 5 Дореформенный Honda UR-V 4 / 5 Дореформенный Honda UR-V 5 / 5

В продажу рестайлинговый Honda UR-V, вероятно, поступит в 2023-м. Кстати, минпром КНР также «слил» данные о купеобразном Honda Avancier нового модельного года: у кросса тоже доработаны салон и моторы, а вот внешний облик у него прежний.

