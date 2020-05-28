LADA Sport ROSNEFT e-Championship начинает новый сезон

30 мая стартует новый, второй по счету, сезон виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT e-Championship. Его соревнования будут проходить с мая по ноябрь как в онлайн, так и в офлайн форматах и завершатся Гранд-финалом. Как и в прошлом сезоне, участником чемпионата может стать любой желающий.

Партнерский материал

Дебютный сезон показал высокий интерес к формату онлайн-гонок. Общее количество участников в прошлогодних отборочных этапах достигло отметки почти в 7000 человек. За онлайн-трансляциями в социальных сетях следили сотни тысяч зрителей. Охват публикаций в СМИ о чемпионате составил свыше 10 миллионов пользователей.

Для того чтобы побороться за победу, необходимо установить игру RaceRoom Racing Experience на свой персональный компьютер, показать лучшее время в отборочном этапе и войти в число сильнейших пилотов финальных гонок.



Календарь нынешнего сезона будет разделен на 12 этапов: 6 этапов пройдут в онлайн-формате, даты их проведения и трассы уже известны. Чуть позже определятся даты и места проведения шести офлайн-отборов: как и в прошлом году, принять участие в них можно будет на этапах нового сезона Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), которая только формирует свой обновленный календарь. Топ-28 сильнейших пилотов, определившихся по итогам сезона, встретятся в Гранд-финале. Победители турнира разделят денежный призовой фонд, а также получат подарки от партнеров LADA Sport ROSNEFT e-Championship.

Владислав Незванкин, LADA Sport ROSNEFT:

Команда LADA Sport ROSNEFT продолжает не только участвовать в соревнованиях различного уровня, но и в целом поддерживать российский автоспорт. В последние годы и особенно в начале этого сезона, когда мы столкнулись с опасностями пандемии, кибергонки стали одним из способов встречаться на трассах, пусть и в онлайн-формате. Мы уже видели, насколько киберспорт может быть популярным, и я уверен, что в этом году количество пилотов, которые выступают за рулем виртуальной LADA Vesta Sport TCR, будет только увеличиваться. Мы в свою очередь продолжим поддерживать участников и нашего виртуального чемпионата, и команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team.

Календарь сезона LADA Sport ROSNEFT eChampionsip 2020. Онлайн-часть:

1 этап. Отборочная часть – 30 мая-7 июня, финал – 10 июня. Трасса «Hungaroring».

2 этап. Отборочная часть – 13-21 июня, финал – 25 июня. Трасса «Nurburgring».

3 этап. Отборочная часть – 27 июня-5 июля, финал – 9 июля. Трасса «Zandvoort».

4 этап. Отборочная часть – 25 июля-2 августа, финал – 6 августа. Трасса «Ningbo».

5 этап. Отборочная часть – 22-30 августа, финал – 3 сентября. Трасса «Moscow Raceway».

6 этап. Отборочная часть – 19-27 сентября, финал – 1 октября. Трасса «Sepang».