Автоспорт ×

LADA Sport ROSNEFT e-Championship начинает новый сезон

28.05.2020 48 0 0

30 мая стартует новый, второй по счету, сезон виртуального чемпионата LADA Sport ROSNEFT e-Championship. Его соревнования будут проходить с мая по ноябрь как в онлайн, так и в офлайн форматах и завершатся Гранд-финалом. Как и в прошлом сезоне, участником чемпионата может стать любой желающий.

 

Партнерский материал

Дебютный сезон показал высокий интерес к формату онлайн-гонок. Общее количество участников в прошлогодних отборочных этапах достигло отметки почти в 7000 человек. За онлайн-трансляциями в социальных сетях следили сотни тысяч зрителей. Охват публикаций в СМИ о чемпионате составил свыше 10 миллионов пользователей.

Для того чтобы побороться за победу, необходимо установить игру RaceRoom Racing Experience на свой персональный компьютер, показать лучшее время в отборочном этапе и войти в число сильнейших пилотов финальных гонок.

Календарь нынешнего сезона будет разделен на 12 этапов: 6 этапов пройдут в онлайн-формате, даты их проведения и трассы уже известны. Чуть позже определятся даты и места проведения шести офлайн-отборов: как и в прошлом году, принять участие в них можно будет на этапах нового сезона Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), которая только формирует свой обновленный календарь. Топ-28 сильнейших пилотов, определившихся по итогам сезона, встретятся в Гранд-финале. Победители турнира разделят денежный призовой фонд, а также получат подарки от партнеров LADA Sport ROSNEFT e-Championship.

Владислав Незванкин, LADA Sport ROSNEFT:

Команда LADA Sport ROSNEFT продолжает не только участвовать в соревнованиях различного уровня, но и в целом поддерживать российский автоспорт. В последние годы и особенно в начале этого сезона, когда мы столкнулись с опасностями пандемии, кибергонки стали одним из способов встречаться на трассах, пусть и в онлайн-формате. Мы уже видели, насколько киберспорт может быть популярным, и я уверен, что в этом году количество пилотов, которые выступают за рулем виртуальной LADA Vesta Sport TCR, будет только увеличиваться. Мы в свою очередь продолжим поддерживать участников и нашего виртуального чемпионата, и команды LADA Sport ROSNEFT eRacing Team.

Календарь сезона LADA Sport ROSNEFT eChampionsip 2020. Онлайн-часть:

1 этап. Отборочная часть – 30 мая-7 июня, финал – 10 июня. Трасса «Hungaroring». 

2 этап. Отборочная часть – 13-21 июня, финал – 25 июня. Трасса «Nurburgring». 

3 этап. Отборочная часть – 27 июня-5 июля, финал – 9 июля. Трасса «Zandvoort».

4 этап. Отборочная часть – 25 июля-2 августа, финал – 6 августа. Трасса «Ningbo». 

5 этап. Отборочная часть – 22-30 августа, финал – 3 сентября. Трасса «Moscow Raceway». 

6 этап. Отборочная часть – 19-27 сентября, финал – 1 октября. Трасса «Sepang».

автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Главное - точность: как работает производство моторных масел С каждым новым поколением автомобилей моторы даже в бюджетном сегменте становятся все сложней, от них требуют все большей экологичности, экономичности, комфорта, меньшего уровня шума и вибра... 111 0 2 28.05.2020
Статьи / Авто с пробегом Renault Logan I с пробегом: 3 способа порвать ремень ГРМ и ресурс под 500 тысяч Из первой части обзора Renault Logan мы уже выяснили, что основной проблемой этих машин была и остается коррозия. Если Логан не сгнивший, то, покупая его, можно быть почти уверенным, что он... 1265 2 9 27.05.2020
Статьи / Авто недели Опять выбирать мотор и коробку: стоит ли покупать Skoda Octavia II за 600 тысяч рублей Octavia – фундамент продаж и залог популярности бренда Skoda, который извлек максимум из сотрудничества с Volkswagen. Второе поколение модели уверенно вошло на рынок, чтобы «углубить и расши... 9873 6 3 26.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45479 15 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42195 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30795 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings