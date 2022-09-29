Lamborghini представила версию Urus S, которая уступает Performante в динамике

У нового исполнения тот же 666-сильный битурбомотор V8, но до сотни он разгоняется на 0,2 секунды медленнее. Кроме того, у него чуть скромнее показатель максимальной скорости.

Компания Lamborghini начала выпускать свой первый и на данный момент единственный кроссовер в 2018 году. На сегодняшний день эта модель остаётся самой востребованной в линейке итальянского бренда, кстати, показатели продаж Urus в Европе продолжают увеличиваться. По данным сайта Carsalesbase, на старосветском рынке модель в 2021 году разошлась тиражом в 1280 машин, что на 17,8% больше, чем годом ранее. За первые семь месяцев текущего года клиенты купили 958 экземпляров, что на 15,1% больше, чем в январе-июле предыдущего года.

На фото: Lamborghini Urus S

В конце прошлого месяца дебютировала версия Lamborghini Urus Performante: этот автомобиль установил новый рекорд среди кроссоверов, добравшихся до вершины на горной трассе Пайкс Пик. Так, гонщик Симоне Фаджоли проехал 20 км извилистого пути за 10 минут и 32,064 секунды, побив предыдущий рекорд, установленный в 2018 году Bentley Bentayga (10 минут и 49,902 секунды).



Сегодня итальянский производитель рассекретил Urus S: этот вариант представляет собой обновлённый базовый кроссовер. У версии есть несколько визуальных отличий от «исходника», в их числе иные бамперы. Они выглядят почти также как у топового исполнения Performante, но их нижняя часть более обтекаемая. Ещё у «эски» по-другому оформлены патрубки выхлопной системы (могут быть матовыми или глянцевыми), а капот выполнен из углепластика. У стартовой версии, как и прежде, 21-дюймовые колёсные диски, опционально предлагаются «катки» размером 22 и 23 дюйма.



Интерьер практически не изменился. Структура передней панели, а также расположение элементов управления осталось прежним. Изменения заключаются в новых вариантах отделки и дополнительных цветовых решениях, к примеру, появился спортивный двухцветный вариант, а также версии с контрастными деталями и прострочкой, как у Performante.



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У Lamborghini Urus S осталось прежнее шасси с пневматической подвеской, тогда как вариант с приставкой Performante получил пружинную подвеску. Ещё «эске» сохранили адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. У нового базового кроссовера снаряженная масса осталась неизменной (2197 кг), как и у предшественника. При этом показатель нового топового варианта Performante сократился до 2150 кг.

У двух представленных новых версий техника едина: 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 666 л.с. (у прежнего варианта отдача составляла 650 л.с.), а максимальный крутящий момент остался без изменений – 850 Нм. Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач; у автомобиля есть система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Torsen.



На фото: салон Lamborghini Urus S

Lamborghini Urus S способен разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды, что на 0,1 секунды быстрее по сравнению предыдущим вариантом, однако на 0,2 секунды медленнее, чем это же упражнение в исполнении Urus Performante. До 200 км/ч «эска» разгоняется за 12,5 секунды, тогда как у прежней версии на это уходило 12,8 секунды, а у новой топовой – 11,5 секунды. Максимальная скорость осталась прежней – 305 км/ч (у Performante – 306 км/ч).



Стартовый ценник Lamborghini Urus S в Европе составляет 195 538 евро, тогда как за версию Performante просят не менее 215 261 евро.

