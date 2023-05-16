Lamborghini Urus Essenza SCV12 Edition: суперкроссовер «в нагрузку» к суперкару

Компания Lamborghini выпустила спецверсию кроссовера Urus, посвящённую трековому суперкару Essenza SCV12. Цифра 12 в обозначении новинки может ввести в заблуждение, потому что двигателя V12 у кроссовера нет.

Благодаря блестящему маркетингу и отличным, надо отдать должное, автомобилям дела у компании Lamborghini идут блестяще. Первый квартал этого года итальянская марка завершила очередным рекордом, реализовав в мире 2632 автомобиля, что на 3,3% больше, чем в январе-марте 2022-го. Операционная прибыль за тот же период выросла сразу на 35,7% до 260 млн евро, а заказы на новые машины расписаны до конца 2024 года.

1 / 2 2 / 2

Представленный сегодня Lamborghini Urus Essenza SCV12 Edition вообще не предназначен для широкой продажи: будет сделано всего 40 экземпляров для владельцев трекового суперкара Lamborghini Essenza SCV12, который в свою очередь тоже был изготовлен тиражом 40 шт.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Lamborghini Essenza SCV12 был представлен в 2020 году как весьма самобытный проект, мало связанный с тогдашним флагманским дорожным суперкаром Aventador, на базе которого были сделаны десятки других лимитированных моделей. Для Essenza SCV12 компания Lamborghini разработала новый углепластиковый монокок и новое шасси с креплением задней подвески к корпусу коробки передач. От Авентадора трековому суперкару достался, по сути, лишь 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, форсированный до 830 л.с., — даже в новом гибридном суперкаре Lamborghini Revuelto отдача V12 ниже, «всего» 825 л.с.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Разумеется, весь тираж Lamborghini Essenza SCV12 был раскуплен ещё до премьеры, а теперь для владельцев трекового суперкара компания выпустила спецверсию кроссовера Urus, отказаться от покупки которой, судя по всему, невозможно. Каждый экземпляр Lamborghini Urus Essenza SCV12 Edition повторяет цветовую гамму соответствующего Lamborghini Essenza SCV12 и несёт его порядковый номер (а по желанию ещё и имя владельца).



Техническим базисом спецверсии послужил регулярный Lamborghini Urus Performante с 4,0-литровым битурбомотором V8 (666 л.с., 850 Нм), способный разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и до максимальных 306 км/ч. Спецверсия имеет расширенную наружную отделку из некрашенного углепластика и окрашенные в чёрный глянец 23-дюймовые колёса. Салон обит чёрной алькантарой Nero Cosmus и декорирован чёрными вставками из анодированного алюминия, на переднюю панель со стороны пассажира нанесён профиль Lamborghini Essenza SCV12.



Цена Lamborghini Urus Essenza SCV12 Edition не разглашается, но для ориентира скажем, что стандартный Urus Performante стоит в стоке около 250 000 евро. Суперкар Lamborghini Essenza SCV12 обошёлся каждому владельцу в сумму более 2,2 млн евро без налогов.

