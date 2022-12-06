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  • Land Rover Defender представлен в России в «экстремальной» версии от Arctic Trucks

Land Rover Defender представлен в России в «экстремальной» версии от Arctic Trucks

06.12.2022 293 0 0

«Хардкорный» вариант появился у пятидверного Defender 110. Объем доработок в целом традиционный для тюнинговой фирмы, а вот мотор – родной: за основу взяли версию с бензиновой трехлитровой «шестеркой».

Компания Jaguar Land Rover хоть официально пока и не объявляла об уходе, по сути, свернула свою деятельность на рынке РФ в связи с известными событиями (что, впрочем, не мешает поставлять ее машины – уже по схеме параллельного импорта). А вот российское подразделение исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks продолжает работать, и теперь его портфолио пополнил пятидверный Land Rover Defender: внедорожник представлен в «экстремальной» версии Arctic Trucks AT35. К слову, это вторая модель не японской марки, переделанная местным отделением, — «первенцем» стал китайский пикап Great Wall Wingle 7 (прежде Arctic Trucks работала в России с Nissan, Toyota, Mitsubishi и Isuzu).

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У Defender Arctic Trucks AT35 изменена геометрия кузова в передней и задней части, в амортизаторах и пневмобаллонах появились проставки (работоспособность адаптивной подвески сохранена). В «арктический» набор также входят расширители колесных арок (геометрия заводских крыльев тоже изменена), внедорожные покрышки (размерностью 315/60/R20 или 35х12,5 R20), кованые 20-дюймовые колеса, обработка швов антикоррозийным покрытием, передние и задние подкрылки, брызговики с логотипом Arctic Trucks и объемная наклейка с названием фирмы.

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После доработок ширина Дефендера увеличилась на 65 мм до 2170 мм, высота машины стала больше на 93 мм (новый показатель для модели с пружинной подвеской – 2065 мм, с пневматической – 2060 мм), плюс увеличена колея. Угол въезда теперь 39,1/38 градусов (пружинная/пневматическая подвеска; было 31,2/30,1 градуса), съезда – 40,1/40 градусов (было 37,8/37,7 градуса). «Стандартный» дорожный просвет «экстремального» Defender равен 260 или 270 мм (пружинная/пневматическая подвеска; было 228 или 218 мм), в самом верхнем положении – 360 мм (вместо 290 мм). Минимальный радиус разворота увеличился с 6,5 до 7,5 м.

Двигатель и коробка – родные. Под капотом Defender Arctic Trucks AT35 установлена бензиновая «шестерка» 3.0 мощностью 400 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Как заявили в Arctic Trucks, «продажи автомобиля Land Rover Defender AT35 будут осуществляться по всей России». Заказать набор для собственного автомобиля можно в филиале в Красноярске или в Москве, или отправив машину автовозом через транспортную компанию. Все изменения конструкции «оформляются в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в ЕАЭС». А вот цена комплекта AT35 в релизе не указана.

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