Lanzante Porsche 911 TAG Championship: карбоновый рестомод с мотором от Формулы-1

Компания Lanzante, основанная полвека назад Полем Лазанте, занимается разработкой и производством гоночных автомобилей, в 1990-х она сама участвовала в гонках на модифицированных McLaren F1 и Porsche 911 и теперь использует свой богатый опыт для постройки мелкосерийных рестомодов на базе Porsche 911 Turbo поколения 930. Анонсированный сегодня проект TAG Championship будет самым крутым и мощным в серии таких рестомодов, его выпустят тиражом всего 3 экземпляра, первый покажут на очередном Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 11 по 14 июля.

Главная фишка рестомодов Lanzante — 1,5-литровый двигатель TAG-Porsche TTE P01, что ставился на болид McLaren MP4/2, на котором были завоёваны чемпионские титулы в Формуле-1 в 1984, 1985 и 1986 года. Титул 1984 года принадлежит Ники Лауде, титулы 1985 и 1986 годов — Алену Просту.

Формульный двигатель адаптирован для дорожного автомобиля с помощью специалистов компании Cosworth, при этом все изменения одобрены компанией McLaren: установлены новые поршни, шатуны, клапаны и клапанные пружины, модернизированы головки блока и система охлаждения, применены более лёгкие титановые турбокомпрессоры. Максимальная мощность двигателя — 625 л.с., он способен крутиться до 10 250 об/мин. Коробка передач — модернизированная 6-ступенчатая «механика» от Porsche 911 поколения 993, она передаёт всю мощность на задние колёса. Максимальная скорость рестомода — 322 км/ч.



Исходный кузов Porsche 911 Turbo очищен до остова и усилен, новые наружные панели выполнены из углепластика, красно-белая окраска нарочно стилизована под шлем Алена Проста образца 1985 года. Благодаря новым облегчённым комплектующим и отказу от всего лишнего Lanzante Porsche 911 TAG Championship весит всего 920 кг — на 430 кг меньше, чем донорский спорткар. Салон пока не раскрыт, известно лишь, что в нём будут трубчатый каркас безопасности, облегчённый климат-контроль, стеклоподъёмники «на вёслах», ковши Recaro с 6-точечными ремнями безопасности и руль Personal, напоминающий руль в McLaren MP4/2.



Шасси Lanzante Porsche 911 TAG Championship, разумеется, комплексно модернизировано и тщательно настроено, установлены новые мощные карбон-керамические тормозные диски диаметром 322 мм. 18-дюймовые колёса Dymag из углепластика и магния своим дизайном повторяют колёса McLaren MP4/2 и обуты в современные покрышки Michelin Pilot Sport 4 размерности 235/40 R 18 спереди и 275/35 R 18 сзади.



Стоимость Lanzante Porsche 911 TAG Championship не разглашается, но ясно, что она космическая с учётом тиража, уникальных компонентов и объёма проделанных работ.

