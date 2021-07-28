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Lexus думает о субкомпактном кроссовере на базе Toyota Yaris Cross

28.07.2021 125 0 0

Предполагается, что в модельной линейке новинка окажется на ступеньку ниже маленького паркетника UX.

 

Одним из приоритетных рынков для японского бренда Lexus являются Штаты, правда, продажи марки на американском рынке снижаются с 2016-го. По итогам прошлого «ковидного» года дилеры реализовали в США 275 040 экземпляров, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2015 году клиенты купили 344 601 шт., то есть за последнее пятилетие количество проданных новых машин марки снизилось более чем на 20%. В текущем году у марки в этом регионе снова «плюс», причём ощутимый. За первую половину 2021-го было реализовано 157 712 единиц, что на 47,7% больше, чем в январе-июне 2020 года.

На фото: Lexus UX
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На фото: Lexus UX
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В последние годы спрос на традиционные «легковушки» снижается, вместо этого популярнее становятся автомобили сегмента SUV. Это справедливо для всех крупных рынков, в том числе для США. Сейчас самым маленьким кроссовером в линейке Lexus является UX, его продажи стартовали в 2018 году. Кстати, в прошлом кризисном году его результат на американском рынке составил 16 962 шт., что на 1,4% больше, чем в 2019-ом.

Теперь стало известно о том, что у Lexus может появиться ещё один субкомпактный кроссовер: предполагается, что в модельной линейке бренда он окажется на ступеньку ниже, чем UX. Как сообщает японский журнал Magazine X (его цитирует Lexus Enthusiast), новинка окажется «перелицованным» Toyota Yaris Cross (напомним, марка Лексус входит в состав корпорации Тойота).

В случае если такой модели действительно дадут «зелёный свет», она может получить имя LBX. Дело в том, что примерно год назад компания зарегистрировала соответствующее название в Европейском патентном ведомстве. Предполагается, что новый кроссовер окажется глобальным: продавать его, вероятно, будут не только в Японии, Старом Свете и США, но и на других рынках, к примеру, в Австралии и Китае.

На фото: Toyota Yaris Cross
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На фото: Toyota Yaris Cross
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В основу предполагаемой новинки Lexus ляжет модульная платформа GA-B (одна из разновидностей разработанной Toyotа архитектуры TNGA). Ожидается, что от «донора» маленький паркетник премиального японского бренда получит и гибридную силовую установку. В её основе находится 1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый «атмосферник» M15A (91 л.с., 120 Нм), который работает в тандеме с электромотором (80 л.с., 141 Нм), а также в паре с электромеханическим вариатором. Максимальная совокупная мощность системы составляет 116 л.с.

Не исключено, что новый субкомпактный кроссовер Lexus будет представлен в 2023 году. Информация о том, что у бренда может появиться недорогой паркетник, была озвучена зарубежными СМИ ещё в 2020 году. Тогда сообщалась и ориентировочная цена новинки – менее 30 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, актуальная стартовая стоимость кроссовера UX на американском рынке составляет 33 тыс. долларов (около 2,4 млн рублей). Предполагается, что модели придётся побороться за клиентов с Audi Q2 и BMW X1.

Ранее стало известно о том, у Lexus может появиться купе на базе Toyota GR 86. Не исключено, что эта новинка японского бренда получит имя UC, что можно расшифровать как Urban Coupe.

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