У Lexus может появиться купе на базе Toyota GR 86

Продажи Lexus на американском рынке постепенно снижаются с 2016 года. Так, в прошлом «ковидном» году дилеры реализовали в США 275 040 экземпляров, что на 7,7% меньше, чем в 2019-ом. При этом ещё в 2015 году результат был равен 344 601 шт., это значит, что за последнее пятилетие количество проданных новых машин марки снизилось более чем на 20%.



На фото: Toyota GR 86

При этом стоит отметить, что в Штатах, также как и на многих других рынках, всё популярнее становятся кроссоверы, тогда как продаж ряда «легковушек», в том числе спортивных купе, нельзя назвать высокими. Так, «двухдверка» Lexus RC разошлась в США в 2020 году тиражом в 3808 машин, а на Lexus LC пришлось лишь 1324 единицы. Несмотря на это, японское издание Spyder7 утверждает, что в модельном ряду бренда появится ещё одно купе, в основу которого ляжет недавно представленная спортивная новинка – Toyota GR 86.



По данным издания, автомобиль Lexus будет базироваться на «растянутой» версии платформы GR 86. Отметим, длина Тойоты равна 4265 мм, а у нового двухдверного Лексуса этот габарит предположительно окажется равен 4500 мм. Для сравнения, актуальное купе RC вытянулось в длину на 4699 мм.



Сообщается, что предполагаемая новинка Lexus, вероятно, получит имя UC: буквы можно расшифровать как Urban Coupe. Дизайн экстерьера, скорее всего, будет агрессивным, но выполненным в фирменном стиле. Возможно, во внешности будут проглядываться черты как купе LC, так и седана GS. Ожидается, что модель оснастят самой современной информационно-развлекательной системой, которая должна дебютировать в 2022 году на новом Lexus NX. Кроме того, у купе будут другие материалы для отделки салона (не такие, как у Toyota GR 86).



Под капотом Toyota GR 86

По предварительным данным, новую «двухдверку» Lexus оснастят таким же мотором, как у GR 86 – атмосферным оппозитным четырёхцилиндровым двигателем с комбинированным впрыском. Его объём составляет 2,4 литра. Правда, у новинки он будет в составе либо подключаемого гибрида, либо «мягкогибридной» силовой установки. Предполагается, что это позволит увеличить мощность системы по сравнению с нынешней (231 л.с. и 250 Нм в американской спецификации).



На фото: Toyota GR 86 и Subaru BRZ

Напомним, Toyota представила GR 86 нового поколения весной текущего года, хотя его «брат-близнец» – купе Subaru BRZ – был рассекречен ещё в ноябре 2020-го. В основе «двухдверок» лежит модернизированная версия платформы предшественников. Спереди, как и прежде, стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги. Передние крылья и крыша созданы из алюминия, снаряженная масса – 1270 кг. Жёсткость кузова на кручение выросла на 50%.

В случае если подобному проекту в Lexus действительно дадут «зелёный свет», автомобиль окажется дешевле по сравнению с нынешними купе японского премиального бренда. В США базовая версия LC сейчас обходится клиентам минимум в 93 050 долларов (эквивалентно примерно 6,72 млн рублей по текущему курсу), а минимальная цена RC составляет 42 220 долларов (около 3,05 млн рублей).

