Новинки ×

У Lexus может появиться купе на базе Toyota GR 86

24.06.2021 169 0 0

Предполагается, что новинка японского премиального бренда получит название UC, что можно расшифровать как Urban Coupe.

 

Продажи Lexus на американском рынке постепенно снижаются с 2016 года. Так, в прошлом «ковидном» году дилеры реализовали в США 275 040 экземпляров, что на 7,7% меньше, чем в 2019-ом. При этом ещё в 2015 году результат был равен 344 601 шт., это значит, что за последнее пятилетие количество проданных новых машин марки снизилось более чем на 20%.

На фото: Toyota GR 86

При этом стоит отметить, что в Штатах, также как и на многих других рынках, всё популярнее становятся кроссоверы, тогда как продаж ряда «легковушек», в том числе спортивных купе, нельзя назвать высокими. Так, «двухдверка» Lexus RC разошлась в США в 2020 году тиражом в 3808 машин, а на Lexus LC пришлось лишь 1324 единицы. Несмотря на это, японское издание Spyder7 утверждает, что в модельном ряду бренда появится ещё одно купе, в основу которого ляжет недавно представленная спортивная новинка – Toyota GR 86.

По данным издания, автомобиль Lexus будет базироваться на «растянутой» версии платформы GR 86. Отметим, длина Тойоты равна 4265 мм, а у нового двухдверного Лексуса этот габарит предположительно окажется равен 4500 мм. Для сравнения, актуальное купе RC вытянулось в длину на 4699 мм.

Сообщается, что предполагаемая новинка Lexus, вероятно, получит имя UC: буквы можно расшифровать как Urban Coupe. Дизайн экстерьера, скорее всего, будет агрессивным, но выполненным в фирменном стиле. Возможно, во внешности будут проглядываться черты как купе LC, так и седана GS. Ожидается, что модель оснастят самой современной информационно-развлекательной системой, которая должна дебютировать в 2022 году на новом Lexus NX. Кроме того, у купе будут другие материалы для отделки салона (не такие, как у Toyota GR 86).

Под капотом Toyota GR 86

По предварительным данным, новую «двухдверку» Lexus оснастят таким же мотором, как у GR 86 – атмосферным оппозитным четырёхцилиндровым двигателем с комбинированным впрыском. Его объём составляет 2,4 литра. Правда, у новинки он будет в составе либо подключаемого гибрида, либо «мягкогибридной» силовой установки. Предполагается, что это позволит увеличить мощность системы по сравнению с нынешней (231 л.с. и 250 Нм в американской спецификации).

На фото: Toyota GR 86 и Subaru BRZ

Напомним, Toyota представила GR 86 нового поколения весной текущего года, хотя его «брат-близнец» – купе Subaru BRZ – был рассекречен ещё в ноябре 2020-го. В основе «двухдверок» лежит модернизированная версия платформы предшественников. Спереди, как и прежде, стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги. Передние крылья и крыша созданы из алюминия, снаряженная масса – 1270 кг. Жёсткость кузова на кручение выросла на 50%.

В случае если подобному проекту в Lexus действительно дадут «зелёный свет», автомобиль окажется дешевле по сравнению с нынешними купе японского премиального бренда. В США базовая версия LC сейчас обходится клиентам минимум в 93 050 долларов (эквивалентно примерно 6,72 млн рублей по текущему курсу), а минимальная цена RC составляет 42 220 долларов (около 3,05 млн рублей).

купе авторынок слухи новинки Lexus Toyota Toyota GT86 Subaru Subaru BRZ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S60 I с пробегом: вода в порогах, умирающий блок комфорта и некачественная экокожа Все нулевые и половину «десятых» марка Volvo занимала нишу, которую можно вполне обоснованно назвать «недопремиумом». То есть, машины были не столь драйверскими, как немецкие, стоили устойчи... 615 0 1 23.06.2021
Статьи / Авто недели Минимум габаритов, максимум простоты: стоит ли покупать Suzuki SX4 I за 700 тысяч рублей Субкомпактные кроссоверы – популярные машины для города: удобные в парковке, но высокие и опционально полноприводные. Вариантов в этом классе много: мы рассматривали покупку Nissan Juke, K... 6685 4 3 22.06.2021
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz C-Class W203 Может ли человек, у которого есть деньги разве что на Lada Granta, позволить себе реализовать свою старую мечту и приобрести Mercedes – естественно, с изрядным пробегом? Стоит ли вообще расс... 3620 4 1 22.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140260 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 60689 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52031 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
72 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings